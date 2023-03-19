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В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения - РИА Новости, 19.03.2023
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04:57 19.03.2023 (обновлено: 06:26 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/ekvador-1858875882.html
В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения
В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения - РИА Новости, 19.03.2023
В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения
По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, говорится в докладе, опубликованном пресс-службой президента... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:57
2023-03-19T06:26
в мире
эквадор
гильермо лассо
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, говорится в докладе, опубликованном пресс-службой президента страны Гильермо Лассо в Twitter. Ранее сообщалось о 12 погибших. Толчки магнитудой 6,5 зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
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в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения

При землетрясении в Эквадоре погибли 14 человек, 381 пострадал

© AFP 2023 / Marcos Pin MendezПоследствия землетрясения в Эквадоре
Последствия землетрясения в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / Marcos Pin Mendez
Последствия землетрясения в Эквадоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, говорится в докладе, опубликованном пресс-службой президента страны Гильермо Лассо в Twitter.
«

"Четырнадцать погибших, 381 раненый", — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось о 12 погибших.
Толчки магнитудой 6,5 зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
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