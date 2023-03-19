https://ria.ru/20230319/ekvador-1858875882.html

В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения

В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения - РИА Новости, 19.03.2023

В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, говорится в докладе, опубликованном пресс-службой президента... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T04:57

2023-03-19T04:57

2023-03-19T06:26

в мире

эквадор

гильермо лассо

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, говорится в докладе, опубликованном пресс-службой президента страны Гильермо Лассо в Twitter. Ранее сообщалось о 12 погибших. Толчки магнитудой 6,5 зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.

https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855322568.html

эквадор

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в мире, эквадор, гильермо лассо