https://ria.ru/20230319/ekvador-1858875882.html
В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения
В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения - РИА Новости, 19.03.2023
В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения
По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, говорится в докладе, опубликованном пресс-службой президента... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:57
2023-03-19T04:57
2023-03-19T06:26
в мире
эквадор
гильермо лассо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141325/68/1413256871_0:178:3500:2147_1920x0_80_0_0_985f2cce95186ac7c336bced63ef777e.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 381 получил ранения в результате землетрясения в Эквадоре, говорится в докладе, опубликованном пресс-службой президента страны Гильермо Лассо в Twitter. Ранее сообщалось о 12 погибших. Толчки магнитудой 6,5 зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855322568.html
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141325/68/1413256871_200:0:3300:2325_1920x0_80_0_0_cd4d223a889127c605f2c16cdb7a9c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
В Эквадоре увеличилось количество жертв землетрясения
При землетрясении в Эквадоре погибли 14 человек, 381 пострадал