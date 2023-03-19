https://ria.ru/20230319/ekvador-1858869103.html

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 - РИА Новости, 19.03.2023

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 человек, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба президента. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T01:20

2023-03-19T01:20

2023-03-19T01:20

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 человек, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба президента. Ранее сообщалось о четырех погибших. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.

https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855322568.html

эквадор

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в мире, эквадор