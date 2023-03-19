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Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12
Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 - РИА Новости, 19.03.2023
Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12
Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 человек, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба президента. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:20
2023-03-19T01:20
2023-03-19T01:20
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 человек, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба президента. Ранее сообщалось о четырех погибших. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
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в мире, эквадор
Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12
Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 человек, есть пострадавшие
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до 12 человек, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба президента.
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"На данный момент сообщается о 12 погибших (11 - в провинции Эль-Оро и один погибший в провинции Асуай). Есть пострадавшие, они находятся в больницах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
Сейсмолог усомнился в методе Хугербитса, предсказавшего "мегаземлетрясение"