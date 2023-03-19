https://ria.ru/20230319/donbass-1858917774.html
В ДНР реконструируют памятник жертвам фашизма
В ДНР реконструируют памятник жертвам фашизма - РИА Новости, 19.03.2023
В ДНР реконструируют памятник жертвам фашизма
Реконструкция мемориала шахты №4/4-бис - второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра состоится к 80-й годовщине освобождения... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:13
2023-03-19T13:13
2023-03-19T13:13
общество
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
сергей кириенко
владимир мединский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858915047_0:0:1629:916_1920x0_80_0_0_2247d98a3d3b553fb84e17c7c1f2ec97.jpg
ДОНЕЦК. 19 мар – РИА Новости. Реконструкция мемориала шахты №4/4-бис - второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра состоится к 80-й годовщине освобождения Донбасса в сентябре, написал в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. "К 80-й годовщине освобождения Донбасса пройдет реконструкция мемориала шахты №4/4-бис – второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра. В 1942-43 годах немецкие оккупанты казнили здесь 75 тысяч человек", - говорится в сообщении. Территорию памятника Пушилин посетил в воскресенье с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, помощником президента Владимиром Мединским и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. По словам врио главы, обсуждалась концепция реконструкции, средства на которую выделяются из резервного фонда президента РФ. Кроме того, Пушилин с Кириенко почтили память и возложили цветы к могиле первого главы ДНР Александра Захарченко и павших защитников, которые похоронены на Аллее героев кладбища "Донецкое море".
https://ria.ru/20191028/1560216685.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858915047_176:0:1397:916_1920x0_80_0_0_53aaae65edc2fc90c5fef174f30e9097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, сергей кириенко, владимир мединский
Общество, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Владимир Мединский
В ДНР реконструируют памятник жертвам фашизма
Врио главы ДНР Пушилин: мемориал шахты №4/4-бис реконструируют к сентябрю
ДОНЕЦК. 19 мар – РИА Новости.
Реконструкция мемориала шахты №4/4-бис - второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра состоится к 80-й годовщине освобождения Донбасса в сентябре, написал в Telegram-канале
врио главы ДНР Денис Пушилин.
"К 80-й годовщине освобождения Донбасса пройдет реконструкция мемориала шахты №4/4-бис – второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра. В 1942-43 годах немецкие оккупанты казнили здесь 75 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Освобождение Украины от фашистских захватчиков
Территорию памятника Пушилин посетил в воскресенье с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, помощником президента Владимиром Мединским и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. По словам врио главы, обсуждалась концепция реконструкции, средства на которую выделяются из резервного фонда президента РФ.
Кроме того, Пушилин с Кириенко почтили память и возложили цветы к могиле первого главы ДНР Александра Захарченко и павших защитников, которые похоронены на Аллее героев кладбища "Донецкое море".
«
"Обсудили планы реконструкции Аллеи героев, за которые берется Российское военно-историческое общество. Средства для этого выделены из резервного фонда президента Российской Федерации. Мы знаем, как важно не забывать тех, кто отдал жизнь за освобождение Донбасса", - подытожил Пушилин.