https://ria.ru/20230319/donbass-1858917774.html

В ДНР реконструируют памятник жертвам фашизма

В ДНР реконструируют памятник жертвам фашизма - РИА Новости, 19.03.2023

В ДНР реконструируют памятник жертвам фашизма

Реконструкция мемориала шахты №4/4-бис - второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра состоится к 80-й годовщине освобождения... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:13

2023-03-19T13:13

2023-03-19T13:13

общество

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

сергей кириенко

владимир мединский

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ДОНЕЦК. 19 мар – РИА Новости. Реконструкция мемориала шахты №4/4-бис - второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра состоится к 80-й годовщине освобождения Донбасса в сентябре, написал в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. "К 80-й годовщине освобождения Донбасса пройдет реконструкция мемориала шахты №4/4-бис – второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра. В 1942-43 годах немецкие оккупанты казнили здесь 75 тысяч человек", - говорится в сообщении. Территорию памятника Пушилин посетил в воскресенье с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, помощником президента Владимиром Мединским и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. По словам врио главы, обсуждалась концепция реконструкции, средства на которую выделяются из резервного фонда президента РФ. Кроме того, Пушилин с Кириенко почтили память и возложили цветы к могиле первого главы ДНР Александра Захарченко и павших защитников, которые похоронены на Аллее героев кладбища "Донецкое море".

https://ria.ru/20191028/1560216685.html

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Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, сергей кириенко, владимир мединский