Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Петровское и Докучаевск
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по четырем населенным пунктам республики 35 снарядов
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ясиноватую, Донецк, Петровское и Докучаевск, всего выпущено 35 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.42 - н.п. Очеретино – н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 12.10 - н.п. Елизаветовка – н.п. Петровское: выпущено 16 снарядов калибром 155 мм… 11.00 - н.п. Елизаветовка – н.п. Докучаевск: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Под огнем украинских войск также оказались Петровский и Киевский районы Донецка, по ним выпущено в общей сложности семь снарядов в 09.10 и 12.10 соответственно.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.