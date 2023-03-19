https://ria.ru/20230319/donbass-1858915454.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Петровское и Докучаевск

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Петровское и Докучаевск - РИА Новости, 19.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Петровское и Докучаевск

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ясиноватую, Донецк, Петровское и Докучаевск, всего выпущено 35 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:55

2023-03-19T12:55

2023-03-19T12:55

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецк

докучаевск

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Ясиноватую, Донецк, Петровское и Докучаевск, всего выпущено 35 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем украинских войск также оказались Петровский и Киевский районы Донецка, по ним выпущено в общей сложности семь снарядов в 09.10 и 12.10 соответственно. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецк

докучаевск

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецк, докучаевск, вооруженные силы украины, донбасс