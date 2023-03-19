https://ria.ru/20230319/deportatsiya-1858872104.html
Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian
Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian - РИА Новости, 19.03.2023
Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian
Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан в Россию, проявив смену позиции, принятой после начала спецоперации на... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T02:57
2023-03-19T02:57
2023-03-19T10:56
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан в Россию, проявив смену позиции, принятой после начала спецоперации на Украине, пишет газета Guardian.Как отмечает издание, год назад соответствующую процедуру приостановили, но на этой неделе иммиграционная и таможенная полиция Штатов сообщила, что ведомство продолжает депортации в различные страны, в том числе в Россию. Однако неизвестно, когда именно возобновились депортации конкретно в Россию."Администрация Байдена тихо возобновила депортацию в Россию, что является очевидным отказом от позиции, принятой <...> чуть более года назад, когда такая депортация была приостановлена", — говорится в сообщении издания.По данным газеты, молодой россиянин, приехавший в Штаты в попытке избежать частичной мобилизации, подвергся внезапной депортации в выходные обратно в Россию."У меня есть вопросы о том, когда они возобновили это и почему. В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации. Я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо", — сказала изданию адвокат Дженнифер Скарборо, среди ее клиентов четверо россиян, которые ищут убежище в Штатах.Сейчас она пытается разобраться со сложившейся ситуацией.
https://ria.ru/20230318/protest-1858851920.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин
Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian
Guardian: администрация Байдена возобновила депортацию российских граждан обратно в Россию
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан в Россию, проявив смену позиции, принятой после начала спецоперации на Украине, пишет газета Guardian
.
Как отмечает издание, год назад соответствующую процедуру приостановили, но на этой неделе иммиграционная и таможенная полиция Штатов сообщила, что ведомство продолжает депортации в различные страны, в том числе в Россию. Однако неизвестно, когда именно возобновились депортации конкретно в Россию.
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"Администрация Байдена тихо возобновила депортацию в Россию, что является очевидным отказом от позиции, принятой <...> чуть более года назад, когда такая депортация была приостановлена", — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, молодой россиянин, приехавший в Штаты в попытке избежать частичной мобилизации, подвергся внезапной депортации в выходные обратно в Россию.
"У меня есть вопросы о том, когда они возобновили это и почему. В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации. Я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо", — сказала изданию адвокат Дженнифер Скарборо, среди ее клиентов четверо россиян, которые ищут убежище в Штатах.
Сейчас она пытается разобраться со сложившейся ситуацией.
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