https://ria.ru/20230319/deportatsiya-1858872104.html

Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian

Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian - РИА Новости, 19.03.2023

Администрация Байдена возобновила депортацию россиян, пишет Guardian

Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан в Россию, проявив смену позиции, принятой после начала спецоперации на... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T02:57

2023-03-19T02:57

2023-03-19T10:56

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сша

украина

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан в Россию, проявив смену позиции, принятой после начала спецоперации на Украине, пишет газета Guardian.Как отмечает издание, год назад соответствующую процедуру приостановили, но на этой неделе иммиграционная и таможенная полиция Штатов сообщила, что ведомство продолжает депортации в различные страны, в том числе в Россию. Однако неизвестно, когда именно возобновились депортации конкретно в Россию."Администрация Байдена тихо возобновила депортацию в Россию, что является очевидным отказом от позиции, принятой <...> чуть более года назад, когда такая депортация была приостановлена", — говорится в сообщении издания.По данным газеты, молодой россиянин, приехавший в Штаты в попытке избежать частичной мобилизации, подвергся внезапной депортации в выходные обратно в Россию."У меня есть вопросы о том, когда они возобновили это и почему. В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации. Я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо", — сказала изданию адвокат Дженнифер Скарборо, среди ее клиентов четверо россиян, которые ищут убежище в Штатах.Сейчас она пытается разобраться со сложившейся ситуацией.

https://ria.ru/20230318/protest-1858851920.html

https://ria.ru/20230313/bayden-1857615258.html

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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин