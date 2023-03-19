https://ria.ru/20230319/chernogoriya-1858892243.html
В Черногории началось голосование на президентских выборах
В Черногории началось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 19.03.2023
В Черногории началось голосование на президентских выборах
Избирательные участки открылись в воскресенье утром на выборах президента Черногории. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:39
2023-03-19T09:39
2023-03-19T09:39
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БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье утром на выборах президента Черногории. Они закроются в 20.00 по местному времени (22.00 мск). Правом голоса обладают 542 154 жителя республики. В течение дня избирком планирует сообщать данные по явке пять раз, начиная с 9.00 (11.00 мск). Избирком утвердил семь кандидатов. Первый в списке – нынешний президент и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович. На постах премьера и президента он руководит республикой свыше 30 лет. Второй – кандидат от движения "Европа сейчас", экс-министр экономического развития (2020-2022) Яков Милатович. Третий – многолетний оппонент Джукановича Андрия Мандич из движения "Демократический фронт" (ДФ). Согласно мартовским исследованиям, Джуканович получит 33,8% поддержки, Милатович - 16,01%, Мандич - 27%. Остальным кандидатам соцопросы предсказали около 10% и менее. Среди них: экс-глава МВД и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович, представитель Социал-демократической партии и жена бывшего генпрокурора Драгиня Вуксанович-Станкович, экс-спикер парламента и глава партии "Демократы" Алекса Бечич и местный интернет-комик Йован Радулович. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50%. Соцопросы указывают на высочайшую вероятность второго тура 2 апреля с участием Джукановича и Мандича.
https://ria.ru/20230319/chernogoriya-1858570088.html
https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория
В Черногории началось голосование на президентских выборах
В Черногории открылись участки на выборах президента
БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье утром на выборах президента Черногории.
Они закроются в 20.00 по местному времени (22.00 мск). Правом голоса обладают 542 154 жителя республики. В течение дня избирком планирует сообщать данные по явке пять раз, начиная с 9.00 (11.00 мск).
Процедура выборов президента Черногории
Избирком утвердил семь кандидатов. Первый в списке – нынешний президент и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович. На постах премьера и президента он руководит республикой свыше 30 лет.
Второй – кандидат от движения "Европа сейчас", экс-министр экономического развития (2020-2022) Яков Милатович. Третий – многолетний оппонент Джукановича Андрия Мандич из движения "Демократический фронт" (ДФ).
Согласно мартовским исследованиям, Джуканович получит 33,8% поддержки, Милатович - 16,01%, Мандич - 27%.
Остальным кандидатам соцопросы предсказали около 10% и менее. Среди них: экс-глава МВД и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович, представитель Социал-демократической партии и жена бывшего генпрокурора Драгиня Вуксанович-Станкович, экс-спикер парламента и глава партии "Демократы" Алекса Бечич и местный интернет-комик Йован Радулович.
Для победы в первом туре необходимо набрать более 50%. Соцопросы указывают на высочайшую вероятность второго тура 2 апреля с участием Джукановича и Мандича.
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