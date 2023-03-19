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Процедура выборов президента Черногории

Процедура выборов президента Черногории - РИА Новости, 19.03.2023

Процедура выборов президента Черногории

Согласно Конституции Черногории (2007), президент избирается на прямых всеобщих выборах путем тайного голосования сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T01:51

2023-03-19T01:51

2023-03-19T01:51

справки

черногория

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Согласно Конституции Черногории (2007), президент избирается на прямых всеобщих выборах путем тайного голосования сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд. Выборы президента регулируются законом о выборах президента (2007) и другими законодательными актами.Подготовка и проведение президентских выборов возложена на трехуровневую систему избирательных комиссий: Государственную избирательную комиссию Черногории, муниципальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. Выборы президента объявляются председателем парламента не позднее, чем за 120 дней до окончания срока полномочий действующего президента. Выборы должны быть проведены не ранее, чем за 60 дней, и не позднее, чем через 90 дней с даты их назначения.Президентом может быть избран гражданин Черногории, достигший 18 лет и проживающий в стране не менее 10 лет в течение последних 15 лет.Кандидат в президенты может быть выдвинут политической партией или группой граждан (при наличии не менее 1,5% подписей от общего числа избирателей), каждая из которых имеет право выдвигать только одного кандидата. При этом две или более политические партии могут предложить общего кандидата.Кандидат должен обратиться в Государственную избирательную комиссию не позднее, чем за 20 дней до даты проведения выборов. В нее необходимо предоставить: заявление, данные о гражданстве и месте жительства, подписи избирателей. Государственная избирательная комиссия выносит решение о регистрации в течение 48 часов с момента представления соответствующих документов.Государственная избирательная комиссия должна не позднее, чем за 15 дней до даты выборов, опубликовать список кандидатов в "Официальном вестнике Черногории".Список кандидатов должен содержать их имена и фамилии в установленном жеребьевкой порядке, названия выдвинувших их политических партий или пометки "независимый кандидат". Каждому кандидату присуждается свой порядковый номер. Кандидаты могут начать агитацию после объявления выборов, но использовать СМИ в своей предвыборной кампании можно только после регистрации.Избирательная кампания финансируется из государственных и частных источников. Каждый кандидат на должность президента может израсходовать до 1,7 миллиона евро из избирательного фонда. Агентство по предотвращению коррупции контролирует финансирование избирательных кампаний и публикует финансовые отчеты кандидатов.Физические лица могут внести не более пяти тысяч евро на финансирование кампании, а юридические лица – не более 20 тысяч евро. Для сбора средств на финансирование избирательной кампании каждому кандидату необходимо открыть специальный счет, который не может быть использован для других целей.Кандидаты на должность президента должны представить в Агентство по противодействию коррупции Черногории итоговый финансовый отчет не позднее 30 дней со дня голосования на президентских выборах.Чтобы покрыть часть стоимости избирательной кампании, выделяются средства из бюджета – в размере 0,07% от общего объема бюджетных средств.При проведении одного тура бюджетные средства распределяются следующим образом: 20% делится в равных количествах между всеми кандидатами, а 80% выделяется кандидатам, которые получили более 3% голосов.При проведении двух туров выборов 20% делится поровну между всеми кандидатами, 40% распределяется между теми, кто получил более 3% голосов, и 40% делится пропорционально проценту выигранных голосов между двумя лидирующими кандидатами. Выбирать президента могут граждане Черногории, достигшие 18 лет и проживающие в стране не менее двух лет. Избиратели могут голосовать только за одного кандидата.Президентом становится кандидат, получивший более половины действительных голосов.Если ни один из кандидатов не получает большинства, через 14 дней проводится второй тур. В нем принимают участие два кандидата, получивших наибольшее число голосов.В случае одинакового результата во втором туре, голосование повторяется в течение семи дней.Если один из кандидатов отказывается от участия в выборах, право участвовать во втором туре получает следующий по количеству голосов, полученных в первом туре, кандидат.Если во втором туре остается только один кандидат, он считается избранным.Окончательные результаты выборов президента публикуются Государственной избирательной комиссией в "Официальном вестнике Черногории" и в средствах массовой информации.Президент приступает к обязанностям в день принесения присяги перед членами парламента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, черногория