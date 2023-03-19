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На Международном чемпионате оленеводов в Якутии победили хантымансийцы

На Международном чемпионате оленеводов в Якутии победили хантымансийцы - РИА Новости, 19.03.2023

На Международном чемпионате оленеводов в Якутии победили хантымансийцы

Команда Ханты-Мансийского автономного округа победила на Международном чемпионате по традиционному оленеводству, прошедшем в Якутии, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:38

2023-03-19T16:38

2023-03-19T16:38

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

россия

монголия

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ЯКУТСК, 19 мар – РИА Новости. Команда Ханты-Мансийского автономного округа победила на Международном чемпионате по традиционному оленеводству, прошедшем в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что команды из 13 регионов России, Монголии, Китая, Гренландии и Исландии участвуют в Международном чемпионате по традиционному оленеводству в якутском селе Иенгра Нерюнгринского района. "19 марта, в День Арктики в Якутии, в г. Нерюнгри состоялась торжественная церемония закрытия Международного чемпионата по традиционному оленеводству. В общекомандном зачёте победу одержали оленеводы Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место у представителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Тройку призёров замкнула сборная команда №1 Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе. По словам вице-премьера правительства Якутии Михаила Никифорова, соревнования прошли бескомпромиссно, многие команды приехали хорошо подготовленными, и победители были выявлены буквально по итогам последних соревнований. Также в рамках чемпионата проведена международная конференция по вопросам развития оленеводства, в которой приняли участие много экспертов, учёных из зарубежных стран, высших учебных заведений России. "По итогам этого форума будет принята резолюция, которую мы используем для решения вопросов развития оленеводства и улучшения жизни коренных малочисленных народов Севера Якутии и в целом страны", - приводятся слова Никифорова. На торжественной церемонии вручены награды победителям соревнований по северному тройному прыжку среди женщин и мужчин, ловле оленей, в комбинированной эстафете: беге с палкой на широких лыжах и в гонках на оленьих упряжках. Также подведены итоги конкурсов профессионального мастерства по арктическим компетенциям, которые проведены в рамках чемпионата. Фото от пресс-службы главы и правительства РС(Я).

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ханты-мансийский автономный округ, россия, монголия