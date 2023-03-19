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В СФ вспышки инфекционных болезней в Африке связали с биоразработками США - РИА Новости, 19.03.2023
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21:00 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/biorazrabotki-1858980734.html
В СФ вспышки инфекционных болезней в Африке связали с биоразработками США
В СФ вспышки инфекционных болезней в Африке связали с биоразработками США - РИА Новости, 19.03.2023
В СФ вспышки инфекционных болезней в Африке связали с биоразработками США
Вспышки инфекционных заболеваний в странах Африки, по оценкам экспертов, могли стать следствием биоразработок США, при этом местные власти не владеют полной... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:00
2023-03-19T21:00
сша
африка
украина
александр башкин
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Вспышки инфекционных заболеваний в странах Африки, по оценкам экспертов, могли стать следствием биоразработок США, при этом местные власти не владеют полной информацией о проводимых в американских лабораториях исследованиях, заявил сенатор, член парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Александр Башкин. "Получаемые США штаммы возбудителей местных инфекционных заболеваний могут использоваться для целей, не совместимых с интересами безопасности "принимающего" государства. Данная активность американцев чревата высокими рисками утечек патогенов с непоправимым ущербом для здоровья населения", - сказал политик, выступая в ходе Международной парламентской конференции "Россия-Африка". Например, США осуществляют в Африке проект Pathogen Genomic Initiative, направленный на выявление особенностей возникновения инфекций, в частности, геморрагических лихорадок, и составлении геномной карты возбудителей, сказал Башкин. "Очень важно, что подобные проекты финансируются не гражданскими ведомствами в сфере здравоохранения, а структурами Пентагона, в частности, Агентством по уменьшению угрозы и Научно-исследовательским институтом им. Рида Сухопутных войск США. Результаты работ направляются в США, специалисты принимающих стран зачастую доступа к ним не имеют", - подчеркнул он. По его словам, возможно, нет ничего плохого в том, что одно государство пытается помочь другому в изучении опасных инфекций. "Но, согласитесь, очень плохо, что это государство исключает контроль за своей деятельности для властей страны и общественности. И плохо, что вывозит из страны, часто в секретном порядке, очень чувствительные материалы, в том числе генетические и другие биологические образцы", - добавил он. В результате блокирования Вашингтоном с 2001 года разработки юридически обязывающего Протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) контроль за биологической деятельностью США не представляется возможным, сказал законодатель. "В этой связи вызывают озабоченность сообщения о недавних вспышках инфекционных заболеваний в некоторых африканских странах, которые, по мнению местных экспертов, могут быть связаны с военно-биологической деятельностью США. Так, по оценкам угандийских экспертов, вспышка заболеваемости вирусом Эбола в Уганде в 2022 году могла быть вызвана деятельностью на территории страны НИИ им. У.Рида. Вспышки неизвестных заболеваний в Танзании местная общественность также связывает с американскими биолабораториями", - отметил Башкин. Украинский след биолабораторий СШАБашкин подчеркнул, что у России появились дополнительные основания говорить об опасной военно-биологической деятельности США в других странах на основании вскрывшихся фактов реализации военно-биологических программ Пентагона в нарушение Конвенции на украинской территории. "Анализ эпидемиологической обстановки на Украине убедительно показывает, что ни финансирование Америкой биологических лабораторий, ни программы совместных исследований при участии Пентагона не имели целью укрепление системы эпидемиологического надзора и снижение рисков для здоровья населения. Центры и лаборатории Украины, сотрудничавшие и получавшие средства от американского военного ведомства, а это более 30 объектов, не занимались вопросами иммунизации населения, профилактики инфекций, развитием сети эпидемиологического надзора или подготовкой специалистов. Как результат, эпидемиологическая обстановка на Украине только ухудшилась", - сказал политик. Башкин призвал африканских парламентариев задействовать потенциал законодательных органов государств для поддержки предложений по усилению Конвенции, прежде всего, путём возобновления работы над юридически обязывающим Протоколом с эффективным механизмом проверки. Он также отметил совпадения подходов государств Африки и России на этом направлении.
https://ria.ru/20230310/biolaboratorii-1857037475.html
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сша, африка, украина, александр башкин, министерство обороны сша, в мире
США, Африка, Украина, Александр Башкин, Министерство обороны США, В мире
В СФ вспышки инфекционных болезней в Африке связали с биоразработками США

Сенатор Башкин: вспышки болезней в Африке могли стать следствием биоразработок США

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Вспышки инфекционных заболеваний в странах Африки, по оценкам экспертов, могли стать следствием биоразработок США, при этом местные власти не владеют полной информацией о проводимых в американских лабораториях исследованиях, заявил сенатор, член парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Александр Башкин.
"Получаемые США штаммы возбудителей местных инфекционных заболеваний могут использоваться для целей, не совместимых с интересами безопасности "принимающего" государства. Данная активность американцев чревата высокими рисками утечек патогенов с непоправимым ущербом для здоровья населения", - сказал политик, выступая в ходе Международной парламентской конференции "Россия-Африка".
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Например, США осуществляют в Африке проект Pathogen Genomic Initiative, направленный на выявление особенностей возникновения инфекций, в частности, геморрагических лихорадок, и составлении геномной карты возбудителей, сказал Башкин. "Очень важно, что подобные проекты финансируются не гражданскими ведомствами в сфере здравоохранения, а структурами Пентагона, в частности, Агентством по уменьшению угрозы и Научно-исследовательским институтом им. Рида Сухопутных войск США. Результаты работ направляются в США, специалисты принимающих стран зачастую доступа к ним не имеют", - подчеркнул он.
По его словам, возможно, нет ничего плохого в том, что одно государство пытается помочь другому в изучении опасных инфекций. "Но, согласитесь, очень плохо, что это государство исключает контроль за своей деятельности для властей страны и общественности. И плохо, что вывозит из страны, часто в секретном порядке, очень чувствительные материалы, в том числе генетические и другие биологические образцы", - добавил он.
В результате блокирования Вашингтоном с 2001 года разработки юридически обязывающего Протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) контроль за биологической деятельностью США не представляется возможным, сказал законодатель.
"В этой связи вызывают озабоченность сообщения о недавних вспышках инфекционных заболеваний в некоторых африканских странах, которые, по мнению местных экспертов, могут быть связаны с военно-биологической деятельностью США. Так, по оценкам угандийских экспертов, вспышка заболеваемости вирусом Эбола в Уганде в 2022 году могла быть вызвана деятельностью на территории страны НИИ им. У.Рида. Вспышки неизвестных заболеваний в Танзании местная общественность также связывает с американскими биолабораториями", - отметил Башкин.
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Украинский след биолабораторий США

Башкин подчеркнул, что у России появились дополнительные основания говорить об опасной военно-биологической деятельности США в других странах на основании вскрывшихся фактов реализации военно-биологических программ Пентагона в нарушение Конвенции на украинской территории.
"Анализ эпидемиологической обстановки на Украине убедительно показывает, что ни финансирование Америкой биологических лабораторий, ни программы совместных исследований при участии Пентагона не имели целью укрепление системы эпидемиологического надзора и снижение рисков для здоровья населения. Центры и лаборатории Украины, сотрудничавшие и получавшие средства от американского военного ведомства, а это более 30 объектов, не занимались вопросами иммунизации населения, профилактики инфекций, развитием сети эпидемиологического надзора или подготовкой специалистов. Как результат, эпидемиологическая обстановка на Украине только ухудшилась", - сказал политик.
Башкин призвал африканских парламентариев задействовать потенциал законодательных органов государств для поддержки предложений по усилению Конвенции, прежде всего, путём возобновления работы над юридически обязывающим Протоколом с эффективным механизмом проверки. Он также отметил совпадения подходов государств Африки и России на этом направлении.
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