https://ria.ru/20230319/bank-1858985796.html
Швейцарский банк UBS поглотит Credit Suisse
Швейцарский банк UBS поглотит Credit Suisse - РИА Новости, 20.03.2023
Швейцарский банк UBS поглотит Credit Suisse
Крупнейший швейцарский банк UBS поглотит оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse, сообщается в пресс-релизе Национального банка Швейцарии (НБШ). РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-19T21:56
2023-03-19T21:56
2023-03-20T00:00
экономика
швейцария
credit suisse
ubs
lehman brothers
банкротство silicon valley bank
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ЦЮРИХ, 19 мар — РИА Новости. Крупнейший швейцарский банк UBS поглотит оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse, сообщается в пресс-релизе Национального банка Швейцарии (НБШ)."Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии", — говорится в заявлении. Уточняется, что НБШ предоставит значительную помощь, а именно 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов), ликвидности UBS для поддержки поглощения Credit Suisse."С поглощением Credit Suisse UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", — отмечается в пресс-релизе.Как заявили в самом UBS, акционеры Credit Suisse по условиям сделки получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит три миллиарда швейцарских франков.Во вторник финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. В 2008 году он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers. Позднее главный акционер Credit Suisse Group — саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2 процента, до 1,7 швейцарского франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30 процентов. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у НБШ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20230316/bank-1858452177.html
https://ria.ru/20230316/sanktsii-1858204514.html
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экономика, швейцария, credit suisse , ubs, lehman brothers , банкротство silicon valley bank
Экономика, Швейцария, Credit Suisse , UBS, Lehman Brothers , Банкротство Silicon Valley Bank
Швейцарский банк UBS поглотит Credit Suisse
Центробанк Швейцарии сообщил о поглощении Credit Suisse банком UBS
ЦЮРИХ, 19 мар — РИА Новости.
Крупнейший швейцарский банк UBS поглотит оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse, сообщается в пресс-релизе
Национального банка Швейцарии (НБШ).
"Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что НБШ предоставит значительную помощь, а именно 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов), ликвидности UBS для поддержки поглощения Credit Suisse.
"С поглощением Credit Suisse UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", — отмечается в пресс-релизе.
Как заявили в самом UBS, акционеры Credit Suisse по условиям сделки получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит три миллиарда швейцарских франков.
Во вторник финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. В 2008 году он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers
.
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Позднее главный акционер Credit Suisse Group — саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.
На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2 процента, до 1,7 швейцарского франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30 процентов. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у НБШ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
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