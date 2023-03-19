https://ria.ru/20230319/bank-1858942699.html
Credit Suisse отказался от сделки о продаже банку UBS, пишут СМИ
Credit Suisse отказался от сделки о продаже банку UBS, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2023
Credit Suisse отказался от сделки о продаже банку UBS, пишут СМИ
Credit Suisse выступает против предложения крупнейшего швейцарского банка UBS о продаже за 1 миллиард долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:09
2023-03-19T16:09
2023-03-19T16:59
экономика
швейцария
credit suisse
ubs
lehman brothers
банкротство silicon valley bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130231/80/1302318032_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_8a5cb60f3ba4c7825e14f6dd3cdaaee5.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Credit Suisse выступает против предложения крупнейшего швейцарского банка UBS о продаже за 1 миллиард долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что крупнейший швейцарский банк UBS обсуждает приобретение Credit Suisse. По ее данным, за организацией переговоров стоят нацбанк Швейцарии и финансовый регулятор FINMA, которые пытаются укрепить доверие к банковскому сектору страны. Также отмечалось, что UBS предложил приобрести Credit Suisse за 1 миллиард долларов. "Credit Suisse, рыночная стоимость которого в пятницу достигла... 8 миллиардов долларов... считает, что предложенная сумма слишком небольшая и нанесет ущерб акционерам и сотрудникам", - говорится в сообщении агентства. В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20230314/svb-1857641620.html
https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130231/80/1302318032_202:0:2799:1948_1920x0_80_0_0_b200782819b337785ed3d4486ad07f4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, credit suisse , ubs, lehman brothers , банкротство silicon valley bank
Экономика, Швейцария, Credit Suisse , UBS, Lehman Brothers , Банкротство Silicon Valley Bank
Credit Suisse отказался от сделки о продаже банку UBS, пишут СМИ
Bloomberg: Credit Suisse отказал в сделке по продаже банку UBS за один миллиард долларов