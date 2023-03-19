https://ria.ru/20230319/bank-1858942699.html

Credit Suisse отказался от сделки о продаже банку UBS, пишут СМИ

Credit Suisse отказался от сделки о продаже банку UBS, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2023

Credit Suisse отказался от сделки о продаже банку UBS, пишут СМИ

Credit Suisse выступает против предложения крупнейшего швейцарского банка UBS о продаже за 1 миллиард долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:09

2023-03-19T16:09

2023-03-19T16:59

экономика

швейцария

credit suisse

ubs

lehman brothers

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Credit Suisse выступает против предложения крупнейшего швейцарского банка UBS о продаже за 1 миллиард долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что крупнейший швейцарский банк UBS обсуждает приобретение Credit Suisse. По ее данным, за организацией переговоров стоят нацбанк Швейцарии и финансовый регулятор FINMA, которые пытаются укрепить доверие к банковскому сектору страны. Также отмечалось, что UBS предложил приобрести Credit Suisse за 1 миллиард долларов. "Credit Suisse, рыночная стоимость которого в пятницу достигла... 8 миллиардов долларов... считает, что предложенная сумма слишком небольшая и нанесет ущерб акционерам и сотрудникам", - говорится в сообщении агентства. В среду стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Ранее финансовый обозреватель Роберт Кийосаки (он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году) заявил, что следующим банком, который может потерпеть крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет именно Credit Suisse. Банк, в свою очередь, заявлял, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230314/svb-1857641620.html

https://ria.ru/20230314/krakh-1857766004.html

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экономика, швейцария, credit suisse , ubs, lehman brothers , банкротство silicon valley bank