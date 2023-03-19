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В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль - РИА Новости, 19.03.2023
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17:19 19.03.2023 (обновлено: 20:25 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/avtomobil-1858951341.html
В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль
В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль - РИА Новости, 19.03.2023
В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве, перекрыто движение в сторону ТТК, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:19
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происшествия
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве, перекрыто движение в сторону ТТК, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Краснопресненской набережной в районе дома 23А произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение в сторону ТТК", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль

Дептранспорта: в Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль

© Фото : Дептранс МосквыВ Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль
В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : Дептранс Москвы
В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве, перекрыто движение в сторону ТТК, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На Краснопресненской набережной в районе дома 23А произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение в сторону ТТК", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Названа причина пожара на территории ростовского погрануправления ФСБ
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