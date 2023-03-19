https://ria.ru/20230319/avtomobil-1858951341.html

В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль

В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль - РИА Новости, 19.03.2023

В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве, перекрыто движение в сторону ТТК, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:19

2023-03-19T17:19

2023-03-19T20:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в Москве, перекрыто движение в сторону ТТК, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Краснопресненской набережной в районе дома 23А произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыто движение в сторону ТТК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230316/pozhar-1858297242.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва