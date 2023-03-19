https://ria.ru/20230319/afrika-1858943031.html

Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией

Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией - РИА Новости, 19.03.2023

Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией

Доверие друг к другу между странами Африки и Россией - залог исполнения всех договорённостей и успешных экономических решений, сообщила вице-спикер Госдумы Анна РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:12

2023-03-19T16:12

2023-03-19T16:12

экономика

анна кузнецова

госдума рф

россия

африка

москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Доверие друг к другу между странами Африки и Россией - залог исполнения всех договорённостей и успешных экономических решений, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки. По словам парламентария, на сегодняшний день взаимодействие Африки и России выстраивается на очень высоком уровне. "Обсуждаются разные вопросы экономики, образования, социальной сферы. Уже прошли круглые столы с участием бизнесменов России, где обсуждались как раз экономические связи... Где разные площадки, где высокое представительство даёт гарантии, что те решения, которые на этих площадках сегодня в Москве заключаются, эти договора и соглашения, они будут реализованы", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20230206/afrika-1849941772.html

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, анна кузнецова, госдума рф, россия, африка, москва