Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией
Кузнецова назвала дружбу и доверие залогом успешных экономических отношений с Африкой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ, временно исполняющая обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Доверие друг к другу между странами Африки и Россией - залог исполнения всех договорённостей и успешных экономических решений, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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"Речь о простой человеческой дружбе и о доверии друг к другу - является фундаментом исполнения всех договорённостей и успешных экономических решений", - сказала она журналистам.
По словам парламентария, на сегодняшний день взаимодействие Африки и России выстраивается на очень высоком уровне. "Обсуждаются разные вопросы экономики, образования, социальной сферы. Уже прошли круглые столы с участием бизнесменов России, где обсуждались как раз экономические связи... Где разные площадки, где высокое представительство даёт гарантии, что те решения, которые на этих площадках сегодня в Москве заключаются, эти договора и соглашения, они будут реализованы", - добавила Кузнецова.