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Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией - РИА Новости, 19.03.2023
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16:12 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/afrika-1858943031.html
Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией
Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией - РИА Новости, 19.03.2023
Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией
Доверие друг к другу между странами Африки и Россией - залог исполнения всех договорённостей и успешных экономических решений, сообщила вице-спикер Госдумы Анна РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T16:12
2023-03-19T16:12
экономика
анна кузнецова
госдума рф
россия
африка
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Доверие друг к другу между странами Африки и Россией - залог исполнения всех договорённостей и успешных экономических решений, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки. По словам парламентария, на сегодняшний день взаимодействие Африки и России выстраивается на очень высоком уровне. "Обсуждаются разные вопросы экономики, образования, социальной сферы. Уже прошли круглые столы с участием бизнесменов России, где обсуждались как раз экономические связи... Где разные площадки, где высокое представительство даёт гарантии, что те решения, которые на этих площадках сегодня в Москве заключаются, эти договора и соглашения, они будут реализованы", - добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20230206/afrika-1849941772.html
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экономика, анна кузнецова, госдума рф, россия, африка, москва
Экономика, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Россия, Африка, Москва
Кузнецова рассказала, на чем построены отношения между Африкой и Россией

Кузнецова назвала дружбу и доверие залогом успешных экономических отношений с Африкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ, временно исполняющая обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ, временно исполняющая обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии Единая Россия Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Доверие друг к другу между странами Африки и Россией - залог исполнения всех договорённостей и успешных экономических решений, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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"Речь о простой человеческой дружбе и о доверии друг к другу - является фундаментом исполнения всех договорённостей и успешных экономических решений", - сказала она журналистам.
По словам парламентария, на сегодняшний день взаимодействие Африки и России выстраивается на очень высоком уровне. "Обсуждаются разные вопросы экономики, образования, социальной сферы. Уже прошли круглые столы с участием бизнесменов России, где обсуждались как раз экономические связи... Где разные площадки, где высокое представительство даёт гарантии, что те решения, которые на этих площадках сегодня в Москве заключаются, эти договора и соглашения, они будут реализованы", - добавила Кузнецова.
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ЭкономикаАнна КузнецоваГосдума РФРоссияАфрикаМосква
 
 
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