https://ria.ru/20230319/aeroflot-1858871281.html
"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Сочи 19 и 20 марта из-за метеоусловий
"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Сочи 19 и 20 марта из-за метеоусловий - РИА Новости, 19.03.2023
"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Сочи 19 и 20 марта из-за метеоусловий
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T02:20
2023-03-19T02:20
2023-03-19T11:26
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте авиакомпании.Также авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования, как уточняется, оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием билетов для пассажиров.Отмечается, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат денежных средств. "Аэрофлот" будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в Сочи и в обратном направлении.
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Сочи, Аэрофлот, Общество, Москва, Россия, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Сочи 19 и 20 марта из-за метеоусловий
"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте авиакомпании.
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"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов, Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении 19 и 20 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Также авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования, как уточняется, оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием билетов для пассажиров.
Отмечается, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат денежных средств. "Аэрофлот" будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в Сочи и в обратном направлении.
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