https://ria.ru/20230319/aeroflot-1858871281.html

"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Сочи 19 и 20 марта из-за метеоусловий

"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Сочи 19 и 20 марта из-за метеоусловий - РИА Новости, 19.03.2023

"Аэрофлот" отменяет рейсы в и из Сочи 19 и 20 марта из-за метеоусловий

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T02:20

2023-03-19T02:20

2023-03-19T11:26

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте авиакомпании.Также авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования, как уточняется, оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием билетов для пассажиров.Отмечается, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить вынужденный возврат денежных средств. "Аэрофлот" будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в Сочи и в обратном направлении.

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сочи, аэрофлот, общество, москва, россия, новости - туризм