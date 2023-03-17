https://ria.ru/20230317/zub-1858559569.html

Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб

Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб - РИА Новости, 17.03.2023

Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб

Украинская беженка с дочерью из-за необходимости удалить зуб ребенку была вынуждена вернуться на родину из Шотландии, где очередь на данную стоматологическую... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:47

2023-03-17T12:47

2023-03-17T12:47

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинская беженка с дочерью из-за необходимости удалить зуб ребенку была вынуждена вернуться на родину из Шотландии, где очередь на данную стоматологическую услугу могла растянуться на несколько месяцев, пишет шотландская газета Press and Journal. Как сообщается, Оксана Мартиросова приехала вместе с семилетней дочерью Лизой в Шотландию в сентябре 2022 года. По данным издания, девочке потребовалось в срочном порядке удалить зуб под общей анестезией, однако женщине сказали, что придется ждать около четырех месяцев прежде чем ребенок сможет пройти лечение. Вместо этого семье посоветовали давать девочке обезболивающее и антибиотики. "Лиза испытывала ужасную боль, она не могла ждать несколько месяцев, принимая антибиотики", - приводит издание слова украинки. Как сообщается, в начале марта мама с дочкой выехали на родину. После успешного лечения семья вернулась в Шотландию 15 марта.

https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html

шотландия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шотландия, украина