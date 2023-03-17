Рейтинг@Mail.ru
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/zub-1858559569.html
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб - РИА Новости, 17.03.2023
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб
Украинская беженка с дочерью из-за необходимости удалить зуб ребенку была вынуждена вернуться на родину из Шотландии, где очередь на данную стоматологическую... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:47
2023-03-17T12:47
в мире
шотландия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинская беженка с дочерью из-за необходимости удалить зуб ребенку была вынуждена вернуться на родину из Шотландии, где очередь на данную стоматологическую услугу могла растянуться на несколько месяцев, пишет шотландская газета Press and Journal. Как сообщается, Оксана Мартиросова приехала вместе с семилетней дочерью Лизой в Шотландию в сентябре 2022 года. По данным издания, девочке потребовалось в срочном порядке удалить зуб под общей анестезией, однако женщине сказали, что придется ждать около четырех месяцев прежде чем ребенок сможет пройти лечение. Вместо этого семье посоветовали давать девочке обезболивающее и антибиотики. "Лиза испытывала ужасную боль, она не могла ждать несколько месяцев, принимая антибиотики", - приводит издание слова украинки. Как сообщается, в начале марта мама с дочкой выехали на родину. После успешного лечения семья вернулась в Шотландию 15 марта.
https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html
шотландия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шотландия, украина
В мире, Шотландия, Украина
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб

Беженка с дочкой вернулись на Украину из Шотландии, чтобы не ждать месяцы с удалением зуба

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинская беженка с дочерью из-за необходимости удалить зуб ребенку была вынуждена вернуться на родину из Шотландии, где очередь на данную стоматологическую услугу могла растянуться на несколько месяцев, пишет шотландская газета Press and Journal.
Как сообщается, Оксана Мартиросова приехала вместе с семилетней дочерью Лизой в Шотландию в сентябре 2022 года. По данным издания, девочке потребовалось в срочном порядке удалить зуб под общей анестезией, однако женщине сказали, что придется ждать около четырех месяцев прежде чем ребенок сможет пройти лечение. Вместо этого семье посоветовали давать девочке обезболивающее и антибиотики.
"Лиза испытывала ужасную боль, она не могла ждать несколько месяцев, принимая антибиотики", - приводит издание слова украинки.
Как сообщается, в начале марта мама с дочкой выехали на родину. После успешного лечения семья вернулась в Шотландию 15 марта.
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Украинские беженцы подняли бунт в Берлине
Вчера, 01:00
 
В миреШотландияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала