https://ria.ru/20230317/zub-1858559569.html
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб - РИА Новости, 17.03.2023
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб
Украинская беженка с дочерью из-за необходимости удалить зуб ребенку была вынуждена вернуться на родину из Шотландии, где очередь на данную стоматологическую... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:47
2023-03-17T12:47
2023-03-17T12:47
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шотландия
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинская беженка с дочерью из-за необходимости удалить зуб ребенку была вынуждена вернуться на родину из Шотландии, где очередь на данную стоматологическую услугу могла растянуться на несколько месяцев, пишет шотландская газета Press and Journal. Как сообщается, Оксана Мартиросова приехала вместе с семилетней дочерью Лизой в Шотландию в сентябре 2022 года. По данным издания, девочке потребовалось в срочном порядке удалить зуб под общей анестезией, однако женщине сказали, что придется ждать около четырех месяцев прежде чем ребенок сможет пройти лечение. Вместо этого семье посоветовали давать девочке обезболивающее и антибиотики. "Лиза испытывала ужасную боль, она не могла ждать несколько месяцев, принимая антибиотики", - приводит издание слова украинки. Как сообщается, в начале марта мама с дочкой выехали на родину. После успешного лечения семья вернулась в Шотландию 15 марта.
https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шотландия, украина
В мире, Шотландия, Украина
Беженке с дочкой пришлось вернуться на Украину, чтобы удалить ребенку зуб
Беженка с дочкой вернулись на Украину из Шотландии, чтобы не ждать месяцы с удалением зуба
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Украинская беженка с дочерью из-за необходимости удалить зуб ребенку была вынуждена вернуться на родину из Шотландии, где очередь на данную стоматологическую услугу могла растянуться на несколько месяцев, пишет шотландская газета Press and Journal
.
Как сообщается, Оксана Мартиросова приехала вместе с семилетней дочерью Лизой в Шотландию в сентябре 2022 года. По данным издания, девочке потребовалось в срочном порядке удалить зуб под общей анестезией, однако женщине сказали, что придется ждать около четырех месяцев прежде чем ребенок сможет пройти лечение. Вместо этого семье посоветовали давать девочке обезболивающее и антибиотики.
"Лиза испытывала ужасную боль, она не могла ждать несколько месяцев, принимая антибиотики", - приводит издание слова украинки.
Как сообщается, в начале марта мама с дочкой выехали на родину. После успешного лечения семья вернулась в Шотландию 15 марта.
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