https://ria.ru/20230317/zheltov-1858677225.html

Начальника столичного главка МЧС освободили от должности

Начальника столичного главка МЧС освободили от должности - РИА Новости, 17.03.2023

Начальника столичного главка МЧС освободили от должности

Начальник главного управления МЧС по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:00

2023-03-17T18:00

2023-03-17T18:15

безопасность

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793949640_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_5b0d0a1c84abe4a5acc76885aa084017.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Начальник главного управления МЧС по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности, рассказали РИА Новости в пресс-службе главка. "Желтов Сергей Алексеевич освобожден от занимаемой должности и 7 марта 2023 года зачислен в распоряжение главного управления МЧС России по городу Москве", - сказал собеседник агентства. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, 3 июня 2022 года на улице Горбунова загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. При тушении пожара пострадали четыре человека, в том числе – начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт. Желтов родился 28 сентября 1965 года в деревне Дорожово Брянской области. Имеет три высших образования: в 2004 году окончил Магаданский филиал Московской государственной юридической академии; в 2007 – Дальневосточную академию государственной службы; а в 2010 году - Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. За годы службы Желтов неоднократно принимал личное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров. Только в Москве под его руководством были ликвидированы десятки пожаров, в том числе такие крупные, как возгорание в здании тушинского машиностроительного завода, TPЦ "РИО", высотном жилищном комплексе "Дирижабль", а также на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Генерал также участвовал в ликвидации последствий столкновения пригородной электрички Вязьма - Москва с поездом дальнего следования Москва - Брест.Указом президента РФ в декабре 2017 года Желтову было присвоено звание генерал-майор внутренней службы. За проявленные самоотверженность и мужество награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями МЧС "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", "За отвагу на пожаре", "За содружество во имя спасения", "За отличие в службе" I, II и III степени, а также нагрудными знаками "Участнику ликвидации последствий ЧС", "За заслуги" и "Почетным знаком МЧС России".

https://ria.ru/20230310/mchs-1857041514.html

https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html

https://ria.ru/20230103/shtat-1842959443.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)