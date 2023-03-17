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Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений - РИА Новости, 17.03.2023
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14:25 17.03.2023 (обновлено: 14:44 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/zemletryaseniya-1858595933.html
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений - РИА Новости, 17.03.2023
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений
Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:25
2023-03-17T14:44
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов и казначейства страны. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек. "Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", - приводит сообщение Минфина гостелеканал TRT Haber.
https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858460361.html
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кахраманмараш
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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений

Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов и казначейства страны.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек.
"Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", - приводит сообщение Минфина гостелеканал TRT Haber.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Сейсмологи сообщили о новом землетрясении у берегов Турции
16 марта, 23:36
 
В миреТурцияКахраманмарашСирияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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