https://ria.ru/20230317/zemletryaseniya-1858595933.html
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений - РИА Новости, 17.03.2023
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений
Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:25
2023-03-17T14:25
2023-03-17T14:44
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов и казначейства страны. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек. "Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", - приводит сообщение Минфина гостелеканал TRT Haber.
https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858460361.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений
Материальный ущерб от землетрясений в Турции оценили в 105 миллиардов долларов