https://ria.ru/20230317/zemletryaseniya-1858595933.html

Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений

Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений - РИА Новости, 17.03.2023

Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений

Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:25

2023-03-17T14:25

2023-03-17T14:44

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов), сообщило министерство финансов и казначейства страны. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали более 49 тысяч человек. "Ущерб от землетрясений составляет 2 триллиона лир (105 миллиардов 280 миллионов долларов). Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", - приводит сообщение Минфина гостелеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858460361.html

турция

кахраманмараш

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии