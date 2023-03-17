Рейтинг@Mail.ru
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион, заявил Рогов - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/zaporozhe-1858489585.html
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион, заявил Рогов
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион, заявил Рогов - РИА Новости, 17.03.2023
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион, заявил Рогов
Жители подконтрольной киевским властям части Запорожской области покидают регион, "бегут от нацистского гнета", заявил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:25
2023-03-17T09:25
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
киев
запорожье
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_2b09f6a2037b031d8348b2a3f70c3a1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Жители подконтрольной киевским властям части Запорожской области покидают регион, "бегут от нацистского гнета", заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Жители оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области начали покидать регион. Люди бегут от нацистского гнета и опасности быть мобилизованными. Запорожцы не хотят воевать за режим Зеленского и ждут освобождения", - сказал Рогов агентству. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230316/rogov-1858192092.html
запорожская область
киев
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4c5a64fe37298a9f5fc1cf1623706571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, киев, запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Киев, Запорожье, Владимир Рогов
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион, заявил Рогов

Рогов: жители подконтрольной Киеву части Запорожья бегут от нацистского гнета

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Жители подконтрольной киевским властям части Запорожской области покидают регион, "бегут от нацистского гнета", заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Жители оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области начали покидать регион. Люди бегут от нацистского гнета и опасности быть мобилизованными. Запорожцы не хотят воевать за режим Зеленского и ждут освобождения", - сказал Рогов агентству.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Власти Запорожья заявили об активизации украинских войск
Вчера, 07:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьКиевЗапорожьеВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала