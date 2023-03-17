https://ria.ru/20230317/zaporozhe-1858489585.html

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион, заявил Рогов

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион, заявил Рогов - РИА Новости, 17.03.2023

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья покидают регион, заявил Рогов

Жители подконтрольной киевским властям части Запорожской области покидают регион, "бегут от нацистского гнета", заявил РИА Новости председатель движения "Мы... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:25

2023-03-17T09:25

2023-03-17T09:25

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

киев

запорожье

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Жители подконтрольной киевским властям части Запорожской области покидают регион, "бегут от нацистского гнета", заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Жители оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области начали покидать регион. Люди бегут от нацистского гнета и опасности быть мобилизованными. Запорожцы не хотят воевать за режим Зеленского и ждут освобождения", - сказал Рогов агентству. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230316/rogov-1858192092.html

запорожская область

киев

запорожье

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, киев, запорожье, владимир рогов