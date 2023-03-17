https://ria.ru/20230317/zaderzhanie-1858475478.html

В Бурятии задержали мужчину, целившегося в людей из пневматического оружия

В Бурятии задержали мужчину, целившегося в людей из пневматического оружия - РИА Новости, 17.03.2023

В Бурятии задержали мужчину, целившегося в людей из пневматического оружия

В Бурятии сотрудники частного охранного предприятия обезвредили и передали правоохранительным органам мужчину, который ходил по улице в Улан-Удэ и целился в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T06:37

2023-03-17T06:37

2023-03-17T07:10

улан-удэ

кяхтинский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. В Бурятии сотрудники частного охранного предприятия обезвредили и передали правоохранительным органам мужчину, который ходил по улице в Улан-Удэ и целился в людей, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Улан-Удэ возле магазина "Мегахенд" некий мужчина шел и стрелял по всем без разбора, затем "его скрутили". "В 9.14 (4.14 мск) в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно, обнажил оружие. По словам обратившегося, гражданин был задержан сотрудниками частного охранного предприятия. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы МВД Бурятии Ирина Романова. По ее словам, мужчина задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для разбирательства. "У него изъят пневматический пистолет. Злоумышленник - уроженец Кяхтинского района 2000 года рождения, ранее дважды судим за кражи", - добавила собеседник. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20230316/mladenets-1858256149.html

https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858197639.html

улан-удэ

кяхтинский район

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улан-удэ, кяхтинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия