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В Бурятии задержали мужчину, целившегося в людей из пневматического оружия
В Бурятии задержали мужчину, целившегося в людей из пневматического оружия - РИА Новости, 17.03.2023
В Бурятии задержали мужчину, целившегося в людей из пневматического оружия
В Бурятии сотрудники частного охранного предприятия обезвредили и передали правоохранительным органам мужчину, который ходил по улице в Улан-Удэ и целился в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T06:37
2023-03-17T06:37
2023-03-17T07:10
улан-удэ
кяхтинский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. В Бурятии сотрудники частного охранного предприятия обезвредили и передали правоохранительным органам мужчину, который ходил по улице в Улан-Удэ и целился в людей, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Улан-Удэ возле магазина "Мегахенд" некий мужчина шел и стрелял по всем без разбора, затем "его скрутили". "В 9.14 (4.14 мск) в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно, обнажил оружие. По словам обратившегося, гражданин был задержан сотрудниками частного охранного предприятия. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы МВД Бурятии Ирина Романова. По ее словам, мужчина задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для разбирательства. "У него изъят пневматический пистолет. Злоумышленник - уроженец Кяхтинского района 2000 года рождения, ранее дважды судим за кражи", - добавила собеседник. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20230316/mladenets-1858256149.html
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улан-удэ, кяхтинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Улан-Удэ, Кяхтинский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Бурятии задержали мужчину, целившегося в людей из пневматического оружия
В Бурятии задержали мужчину, который ходил по улице в Улан-Удэ и целился в людей
УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. В Бурятии сотрудники частного охранного предприятия обезвредили и передали правоохранительным органам мужчину, который ходил по улице в Улан-Удэ и целился в людей, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Улан-Удэ возле магазина "Мегахенд" некий мужчина шел и стрелял по всем без разбора, затем "его скрутили".
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"В 9.14 (4.14 мск) в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведет себя неадекватно, обнажил оружие. По словам обратившегося, гражданин был задержан сотрудниками частного охранного предприятия. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы МВД Бурятии Ирина Романова.
По ее словам, мужчина задержан сотрудниками Росгвардии
и доставлен в отдел полиции для разбирательства.
"У него изъят пневматический пистолет. Злоумышленник - уроженец Кяхтинского района
2000 года рождения, ранее дважды судим за кражи", - добавила собеседник.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
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