https://ria.ru/20230317/vystavka-pristroystvo-1858651824.html

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных - РИА Новости, 17.03.2023

В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" и Музей Москвы проведут выставку-пристройство собак и кошек 26 марта. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:52

2023-03-17T16:52

2023-03-17T16:52

москва

бездомные животные

кошки

собаки

музей москвы

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" и Музей Москвы проведут выставку-пристройство собак и кошек 26 марта.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти по ссылке.Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 во 2 корпусе Музея Москвы по адресу: г. Москва, Зубовский б-р, д.2.Узнать подробности о событии и его программе можно на официальных ресурсах Центра.

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, бездомные животные, кошки, собаки, музей москвы, фото