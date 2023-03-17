https://ria.ru/20230317/vystavka-1858513745.html

Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы

Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы - РИА Новости, 17.03.2023

Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы

Выставка "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" открылась в Музее Москвы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:48

2023-03-17T10:48

2023-03-17T10:48

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выставка "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" открылась в Музее Москвы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "В дни Крымской весны федеральный музей Севастополя представит выставку "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым". Масштабную экспозицию подготовила Российская галерея искусств при нашей поддержке. Выставка открылась в Музее Москвы", - написала она в своем телеграм-канале. По словам главы ведомства, на выставке представлены 150 экспонатов. "В честь Года педагога и наставника представят работы Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы, уроженки Крыма Марии Ломакиной. Гостей ждут 150 экспонатов из собрания 28 музеев и частных коллекций. Экспозиция поделена на две части. В первой можно будет увидеть портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет. А во второй – крымские работы Петрова-Водкина и Ломакиной. Вы сможете сравнить два похожих, но разных взгляда на жизнь и природу полуострова: мужской и женский", - рассказала Любимова. Министр подчеркнула, что в числе экспонатов будет картина Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму". "Хочу отметить, что Русский музей представит на выставке известную картину Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" 1927 года. Художник стал свидетелем этого трагического события, но решил не эвакуироваться, а начал работать над полотном", - добавила Любимова. Посетить выставку можно до 13 июня.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество