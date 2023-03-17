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Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы - РИА Новости, 17.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:48 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/vystavka-1858513745.html
Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы
Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы - РИА Новости, 17.03.2023
Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы
Выставка "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" открылась в Музее Москвы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:48
2023-03-17T10:48
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выставка "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" открылась в Музее Москвы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "В дни Крымской весны федеральный музей Севастополя представит выставку "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым". Масштабную экспозицию подготовила Российская галерея искусств при нашей поддержке. Выставка открылась в Музее Москвы", - написала она в своем телеграм-канале. По словам главы ведомства, на выставке представлены 150 экспонатов. "В честь Года педагога и наставника представят работы Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы, уроженки Крыма Марии Ломакиной. Гостей ждут 150 экспонатов из собрания 28 музеев и частных коллекций. Экспозиция поделена на две части. В первой можно будет увидеть портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет. А во второй – крымские работы Петрова-Водкина и Ломакиной. Вы сможете сравнить два похожих, но разных взгляда на жизнь и природу полуострова: мужской и женский", - рассказала Любимова. Министр подчеркнула, что в числе экспонатов будет картина Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму". "Хочу отметить, что Русский музей представит на выставке известную картину Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" 1927 года. Художник стал свидетелем этого трагического события, но решил не эвакуироваться, а начал работать над полотном", - добавила Любимова. Посетить выставку можно до 13 июня.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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РИА Новости
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общество
Год педагога и наставника, Общество

Выставка ученицы Петрова-Водкина открылась в Музее Москвы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" в Музее Москвы
Открытие выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выставка "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым" открылась в Музее Москвы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"В дни Крымской весны федеральный музей Севастополя представит выставку "#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым". Масштабную экспозицию подготовила Российская галерея искусств при нашей поддержке. Выставка открылась в Музее Москвы", - написала она в своем телеграм-канале.
По словам главы ведомства, на выставке представлены 150 экспонатов.
"В честь Года педагога и наставника представят работы Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы, уроженки Крыма Марии Ломакиной. Гостей ждут 150 экспонатов из собрания 28 музеев и частных коллекций. Экспозиция поделена на две части. В первой можно будет увидеть портреты, пейзажи, зарисовки художников разных лет. А во второй – крымские работы Петрова-Водкина и Ломакиной. Вы сможете сравнить два похожих, но разных взгляда на жизнь и природу полуострова: мужской и женский", - рассказала Любимова.
Министр подчеркнула, что в числе экспонатов будет картина Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму".
"Хочу отметить, что Русский музей представит на выставке известную картину Петрова-Водкина "Землетрясение в Крыму" 1927 года. Художник стал свидетелем этого трагического события, но решил не эвакуироваться, а начал работать над полотном", - добавила Любимова.
Посетить выставку можно до 13 июня.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
 
Год педагога и наставникаОбщество
 
 
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