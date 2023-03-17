https://ria.ru/20230317/vuchich-1858720096.html

Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией

Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией - РИА Новости, 17.03.2023

Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией

Запад решением Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой оказывает... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T21:41

2023-03-17T21:41

2023-03-17T21:41

в мире

александр вучич

международный уголовный суд

евросоюз

нато

владимир путин

мария львова-белова

россия

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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Запад решением Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой оказывает дополнительное давление на страны сотрудничающие с Москвой, примером чего является изменение позиции Турции и Венгрии в последнее время, заявил сербский президент Александр Вучич. Вучич посещает в пятницу населенные пункты и предприятия района Срем к северу от Белграда. На выступлении перед гражданами на площади города Сремска-Митровица он сказал, что мир сползает к дополнительной эскалации конфликта и его ускорению. "В РФ это (решение МУС – ред.) будет публично осмеяно, а это не тема для смеха. Запад тем самым показал, что пойдет до конца и не беспокоится из-за возможной эскалации конфликта. Много воды еще протечет Дунаем и Савой, Днепром и Волгой, прежде чем кровавый конфликт на Украине прекратится. И одни и другие идут на "все или ничего", до конца и последствия для всех в мире будут еще тяжелее", - заявил он собравшимся тысячам граждан. По его словам Запад хочет оказать дополнительное давление на всех, кто "до сих пор не был остро против РФ". "Поглядите на изменение отношения Турции, в некоторой степени Венгрии, наших друзей и братьев, только в последние три дня. Вдруг и одни и другие стали "за" Финляндию в НАТО. Турки перестают заправлять самолеты американского производства под российским флагом. До визита Си Цзиньпина Запад поднимает и турецкий бассейн как дополнительную защитную стену для западных ценностей, целую Европу", - указал сербский лидер. "Они всем шлют сигнал, что все кто думает каким-либо образом "флиртовать" с президентом Путиным, вообще, разговаривать или раздумывать о России, будут нести тяжелые, очень тяжелые последствия", - подчеркнул Вучич. Он заявил, что отдает себе отчет в ситуации, с которой из-за решения МУС столкнется официальный Белград, из-за чего предстоящие 18 марта переговоры в Северной Македонии по урегулированию в Косово при посредничестве ЕС будут еще тяжелее. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что, таким образом, международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.

https://ria.ru/20230317/pushilin-1858716034.html

https://ria.ru/20230317/lvova-belova-1858713906.html

https://ria.ru/20230317/mus-1858710441.html

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в мире, александр вучич, международный уголовный суд, евросоюз, нато, владимир путин, мария львова-белова, россия