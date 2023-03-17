https://ria.ru/20230317/vuchich-1858720096.html
Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией
Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией - РИА Новости, 17.03.2023
Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией
Запад решением Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой оказывает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:41
2023-03-17T21:41
2023-03-17T21:41
в мире
александр вучич
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нато
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мария львова-белова
россия
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Запад решением Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой оказывает дополнительное давление на страны сотрудничающие с Москвой, примером чего является изменение позиции Турции и Венгрии в последнее время, заявил сербский президент Александр Вучич. Вучич посещает в пятницу населенные пункты и предприятия района Срем к северу от Белграда. На выступлении перед гражданами на площади города Сремска-Митровица он сказал, что мир сползает к дополнительной эскалации конфликта и его ускорению. "В РФ это (решение МУС – ред.) будет публично осмеяно, а это не тема для смеха. Запад тем самым показал, что пойдет до конца и не беспокоится из-за возможной эскалации конфликта. Много воды еще протечет Дунаем и Савой, Днепром и Волгой, прежде чем кровавый конфликт на Украине прекратится. И одни и другие идут на "все или ничего", до конца и последствия для всех в мире будут еще тяжелее", - заявил он собравшимся тысячам граждан. По его словам Запад хочет оказать дополнительное давление на всех, кто "до сих пор не был остро против РФ". "Поглядите на изменение отношения Турции, в некоторой степени Венгрии, наших друзей и братьев, только в последние три дня. Вдруг и одни и другие стали "за" Финляндию в НАТО. Турки перестают заправлять самолеты американского производства под российским флагом. До визита Си Цзиньпина Запад поднимает и турецкий бассейн как дополнительную защитную стену для западных ценностей, целую Европу", - указал сербский лидер. "Они всем шлют сигнал, что все кто думает каким-либо образом "флиртовать" с президентом Путиным, вообще, разговаривать или раздумывать о России, будут нести тяжелые, очень тяжелые последствия", - подчеркнул Вучич. Он заявил, что отдает себе отчет в ситуации, с которой из-за решения МУС столкнется официальный Белград, из-за чего предстоящие 18 марта переговоры в Северной Македонии по урегулированию в Косово при посредничестве ЕС будут еще тяжелее. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что, таким образом, международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.
https://ria.ru/20230317/pushilin-1858716034.html
https://ria.ru/20230317/lvova-belova-1858713906.html
https://ria.ru/20230317/mus-1858710441.html
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в мире, александр вучич, международный уголовный суд, евросоюз, нато, владимир путин, мария львова-белова, россия
В мире, Александр Вучич, Международный уголовный суд, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Россия
Вучич увидел в решении МУС запугивание стран, сотрудничающих с Россией
Вучич увидел в решении МУС об "аресте" Путина запугивание стран, сотрудничающих с Россией
БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Запад решением Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об "аресте" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой оказывает дополнительное давление на страны сотрудничающие с Москвой, примером чего является изменение позиции Турции и Венгрии в последнее время, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич посещает в пятницу населенные пункты и предприятия района Срем к северу от Белграда
. На выступлении перед гражданами на площади города Сремска-Митровица он сказал, что мир сползает к дополнительной эскалации конфликта и его ускорению.
Пушилин заявил, что России все равно, какие решения примет МУС
"В РФ это (решение МУС – ред.) будет публично осмеяно, а это не тема для смеха. Запад тем самым показал, что пойдет до конца и не беспокоится из-за возможной эскалации конфликта. Много воды еще протечет Дунаем
и Савой, Днепром
и Волгой, прежде чем кровавый конфликт на Украине
прекратится. И одни и другие идут на "все или ничего", до конца и последствия для всех в мире будут еще тяжелее", - заявил он собравшимся тысячам граждан.
По его словам Запад хочет оказать дополнительное давление на всех, кто "до сих пор не был остро против РФ".
"Поглядите на изменение отношения Турции, в некоторой степени Венгрии, наших друзей и братьев, только в последние три дня. Вдруг и одни и другие стали "за" Финляндию
в НАТО
. Турки перестают заправлять самолеты американского производства под российским флагом. До визита Си Цзиньпина
Запад поднимает и турецкий бассейн как дополнительную защитную стену для западных ценностей, целую Европу", - указал сербский лидер.
"Они всем шлют сигнал, что все кто думает каким-либо образом "флиртовать" с президентом Путиным, вообще, разговаривать или раздумывать о России, будут нести тяжелые, очень тяжелые последствия", - подчеркнул Вучич.
Львова-Белова заявила, что после решения МУС продолжит работать
Он заявил, что отдает себе отчет в ситуации, с которой из-за решения МУС столкнется официальный Белград, из-за чего предстоящие 18 марта переговоры в Северной Македонии
по урегулированию в Косово
при посредничестве ЕС
будут еще тяжелее.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что, таким образом, международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.
Прокурор МУС намерен искать варианты сотрудничества с Россией по Украине