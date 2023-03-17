https://ria.ru/20230317/vtb-1858597247.html

ВТБ стал банком года по версии Банки.ру

ВТБ стал банком года по версии Банки.ру - РИА Новости, 17.03.2023

ВТБ стал банком года по версии Банки.ру

ВТБ признан лучшим российским банком по итогам 2022 года по версии престижной премии Банки.ру, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:26

2023-03-17T14:26

2023-03-17T14:26

втб

банки

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. ВТБ признан лучшим российским банком по итогам 2022 года по версии престижной премии Банки.ру, сообщает пресс-служба банка.Помимо главной номинации ВТБ также стал лидером по онлайн-заявкам в категориях "Кредит наличными" и "Вторичное жилье".Как сообщил в ходе церемонии "Банк года" член правления ВТБ Святослав Островский, в минувшем году ВТБ стал первым из крупнейших российских банков, столкнувшимся с санкционными вызовами. В сжатые сроки банк оперативно перестроил свою работу так, чтобы обеспечить бесперебойность обслуживания и максимальную поддержку своих клиентов, а затем стал одним из флагманов импортозамещения всей банковской системы нашей страны. Ключевую роль в этом сыграло точное понимание изменившихся клиентских интересов и готовность быстро реагировать на них."Ключевой задачей ВТБ всегда была и остается поддержка своих клиентов. В прошлом году мы оперативно перестроили свой продуктовый ряд, внедряли принципиально новые и независимые технологические сервисы, были драйверами сохранения льготных кредитов для заемщиков, финансово поддерживали оказавшихся в сложной ситуации клиентов, продолжали оказывать социальную помощь российским семьям. Все это позволило не только сохранить доверие наших пользователей, но и укрепить свои позиции на рынке. В результате, число клиентов ВТБ продолжает уверенный рост, а мы обеспечиваем для них качественные и безопасные банковские продукты и сервисы", – сказал Островский, которого цитирует пресс-служба.Кроме главной премии "Банк года" ВТБ стал лауреатом в номинации "Вторичное жилье - лидер онлайн-заявок на Банки.ру (ипотечные кредиты)". В конце 2022 года банк запустил пилотный проект, в рамках которого клиенты могут получить ипотеку на вторичное жилье дистанционно."Кредит наличными" ВТБ также был признан лидером по онлайн-заявкам на Банки.ру (потребительские кредиты). В 2022 году банк запустил экспресс-кредитование, уменьшил количество документов для подачи заявки и ускорил получение средств, увеличил максимальную сумму кредита.Премия Банки.ру помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. Победителей определяет экспертный совет и пользователи сервисов Банки.ру. В этом году предусмотрено более 20 номинаций в тематических блоках. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

https://ria.ru/20230307/stazhirovki-1856375320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, банки, россия