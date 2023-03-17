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ВТБ стал банком года по версии Банки.ру
ВТБ стал банком года по версии Банки.ру - РИА Новости, 17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии Банки.ру
ВТБ признан лучшим российским банком по итогам 2022 года по версии престижной премии Банки.ру, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:26
2023-03-17T14:26
2023-03-17T14:26
втб
банки
россия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. ВТБ признан лучшим российским банком по итогам 2022 года по версии престижной премии Банки.ру, сообщает пресс-служба банка.Помимо главной номинации ВТБ также стал лидером по онлайн-заявкам в категориях "Кредит наличными" и "Вторичное жилье".Как сообщил в ходе церемонии "Банк года" член правления ВТБ Святослав Островский, в минувшем году ВТБ стал первым из крупнейших российских банков, столкнувшимся с санкционными вызовами. В сжатые сроки банк оперативно перестроил свою работу так, чтобы обеспечить бесперебойность обслуживания и максимальную поддержку своих клиентов, а затем стал одним из флагманов импортозамещения всей банковской системы нашей страны. Ключевую роль в этом сыграло точное понимание изменившихся клиентских интересов и готовность быстро реагировать на них."Ключевой задачей ВТБ всегда была и остается поддержка своих клиентов. В прошлом году мы оперативно перестроили свой продуктовый ряд, внедряли принципиально новые и независимые технологические сервисы, были драйверами сохранения льготных кредитов для заемщиков, финансово поддерживали оказавшихся в сложной ситуации клиентов, продолжали оказывать социальную помощь российским семьям. Все это позволило не только сохранить доверие наших пользователей, но и укрепить свои позиции на рынке. В результате, число клиентов ВТБ продолжает уверенный рост, а мы обеспечиваем для них качественные и безопасные банковские продукты и сервисы", – сказал Островский, которого цитирует пресс-служба.Кроме главной премии "Банк года" ВТБ стал лауреатом в номинации "Вторичное жилье - лидер онлайн-заявок на Банки.ру (ипотечные кредиты)". В конце 2022 года банк запустил пилотный проект, в рамках которого клиенты могут получить ипотеку на вторичное жилье дистанционно."Кредит наличными" ВТБ также был признан лидером по онлайн-заявкам на Банки.ру (потребительские кредиты). В 2022 году банк запустил экспресс-кредитование, уменьшил количество документов для подачи заявки и ускорил получение средств, увеличил максимальную сумму кредита.Премия Банки.ру помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. Победителей определяет экспертный совет и пользователи сервисов Банки.ру. В этом году предусмотрено более 20 номинаций в тематических блоках. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.
https://ria.ru/20230307/stazhirovki-1856375320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банки, россия
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. ВТБ признан лучшим российским банком по итогам 2022 года по версии престижной премии Банки.ру, сообщает пресс-служба банка.
Помимо главной номинации ВТБ также стал лидером по онлайн-заявкам в категориях "Кредит наличными" и "Вторичное жилье".
Как сообщил в ходе церемонии "Банк года" член правления ВТБ Святослав Островский, в минувшем году ВТБ стал первым из крупнейших российских банков, столкнувшимся с санкционными вызовами. В сжатые сроки банк оперативно перестроил свою работу так, чтобы обеспечить бесперебойность обслуживания и максимальную поддержку своих клиентов, а затем стал одним из флагманов импортозамещения всей банковской системы нашей страны. Ключевую роль в этом сыграло точное понимание изменившихся клиентских интересов и готовность быстро реагировать на них.
"Ключевой задачей ВТБ всегда была и остается поддержка своих клиентов. В прошлом году мы оперативно перестроили свой продуктовый ряд, внедряли принципиально новые и независимые технологические сервисы, были драйверами сохранения льготных кредитов для заемщиков, финансово поддерживали оказавшихся в сложной ситуации клиентов, продолжали оказывать социальную помощь российским семьям. Все это позволило не только сохранить доверие наших пользователей, но и укрепить свои позиции на рынке. В результате, число клиентов ВТБ продолжает уверенный рост, а мы обеспечиваем для них качественные и безопасные банковские продукты и сервисы", – сказал Островский, которого цитирует пресс-служба.
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Кроме главной премии "Банк года" ВТБ
стал лауреатом в номинации "Вторичное жилье - лидер онлайн-заявок на Банки.ру (ипотечные кредиты)". В конце 2022 года банк запустил пилотный проект, в рамках которого клиенты могут получить ипотеку на вторичное жилье дистанционно.
"Кредит наличными" ВТБ также был признан лидером по онлайн-заявкам на Банки.ру (потребительские кредиты). В 2022 году банк запустил экспресс-кредитование, уменьшил количество документов для подачи заявки и ускорил получение средств, увеличил максимальную сумму кредита.
Премия Банки.ру помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. Победителей определяет экспертный совет и пользователи сервисов Банки.ру. В этом году предусмотрено более 20 номинаций в тематических блоках. За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.