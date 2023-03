https://ria.ru/20230317/vsu-1858627448.html

Американский полковник раскрыл ужасающую правду о ВСУ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В ВСУ ощущается острая нехватка людей, поэтому украинцев забирают отовсюду, даже несмотря на отсутствие какой-либо подготовки, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ссылаясь на статьи The New York Times и The Washington Post, он отметил, что средняя продолжительность жизни новобранцев на поле боя (от трех до четырех часов) объясняется отсутствием необходимого опыта и подготовки.Cолдат 46-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Владимир Шевченко на этой неделе рассказал, что ситуация в украинских войсках намного хуже, чем ее описал американской газете The Washington Post украинский комбат с позывным Купол, которого понизили в должности после интервью.

