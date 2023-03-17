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Американский полковник раскрыл ужасающую правду о ВСУ - РИА Новости, 17.03.2023
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15:42 17.03.2023 (обновлено: 16:22 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/vsu-1858627448.html
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о ВСУ
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о ВСУ - РИА Новости, 17.03.2023
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о ВСУ
В ВСУ ощущается острая нехватка людей, поэтому украинцев забирают отовсюду, даже несмотря на отсутствие какой-либо подготовки, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:42
2023-03-17T16:22
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В ВСУ ощущается острая нехватка людей, поэтому украинцев забирают отовсюду, даже несмотря на отсутствие какой-либо подготовки, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ссылаясь на статьи The New York Times и The Washington Post, он отметил, что средняя продолжительность жизни новобранцев на поле боя (от трех до четырех часов) объясняется отсутствием необходимого опыта и подготовки.Cолдат 46-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Владимир Шевченко на этой неделе рассказал, что ситуация в украинских войсках намного хуже, чем ее описал американской газете The Washington Post украинский комбат с позывным Купол, которого понизили в должности после интервью.
https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858514063.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о ВСУ

Полковник США Макгрегор: украинцев забирают с улиц в ВСУ без какой-либо подготовки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В ВСУ ощущается острая нехватка людей, поэтому украинцев забирают отовсюду, даже несмотря на отсутствие какой-либо подготовки, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Нехватка людей ощущается так остро, что буквально вчера я получил информацию от жителей Одессы. Они рассказали мне, как на их глазах мужчин самых разных возрастов от 16 до 50 лет забирают отовсюду, даже из кафе и ресторанов в Одессе, и запихивают в грузовики. И они бесследно исчезают без каких-либо обсуждений", — рассказал военный.

Ссылаясь на статьи The New York Times и The Washington Post, он отметил, что средняя продолжительность жизни новобранцев на поле боя (от трех до четырех часов) объясняется отсутствием необходимого опыта и подготовки.
«

"У этих людей нет опыта. Если им повезет, они получат в какой-то момент три или четыре недели подготовки на стрельбище. Это же абсурд. У них убивают все больше и больше людей совершенно впустую", — резюмировал полковник.

Cолдат 46-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Владимир Шевченко на этой неделе рассказал, что ситуация в украинских войсках намного хуже, чем ее описал американской газете The Washington Post украинский комбат с позывным Купол, которого понизили в должности после интервью.
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