https://ria.ru/20230317/vosstanie-1858687604.html

Французы пригрозили правительству народным восстанием

Французы пригрозили правительству народным восстанием - РИА Новости, 17.03.2023

Французы пригрозили правительству народным восстанием

На фоне принятия правительством Франции закона о пенсионной реформе без одобрения парламента и вопреки массовым протестам жители страны говорят о готовности... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:38

2023-03-17T18:38

2023-03-17T19:55

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ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. На фоне принятия правительством Франции закона о пенсионной реформе без одобрения парламента и вопреки массовым протестам жители страны говорят о готовности продолжать выходить на улицы и ужесточать сопротивление. Восемь общенациональных манифестаций за два месяца — но количество протестующих не уменьшается. Молодежь и пенсионеры, работники совершенно разных секторов экономики собираются на митинги против реформы, согласно которой им предстоит работать на два года дольше. И они не собираются сдаваться: то, что правительство решилось снова принять законопроект силой, в обход голосования в парламенте, где у президента Эммануэля Макрона нет нужного большинства голосов, только убедило их в необходимости бороться дальше. На вопрос, готовы ли они и дальше выходить на улицы, в один голос отвечают: "Всегда!""Мы сопротивляемся этой реформе с 2019 года. Они приняли ее силой, но мы продолжим выходить на улицы. Необходимо, чтобы правительство поняло: если они применяют силу, протест больше не будет мирными. Это не угроза. Просто в определенный момент, кода людям насаждают что-то, чего они не хотят, те начнут восставать", — сказал один из манифестантов по имени Кристоф. О планах провести пенсионную реформу Макрон заявил еще во время своего первого президентского срока, однако правительство отложило законопроект из-за пандемии коронавируса. "Никогда не надо сдаваться. Пока мы можем выходить на улицы и бороться, нельзя считать себя побежденными. За наше будущее боролись люди до нас, правда, они делали это не с помощью маршей и музыки. Если они хотят, чтобы дошло до этого, — жаль, но, видимо, власти поймут только насилие", — продолжил митингующий. В свою очередь, еще один участник протестов Жак приехал на манифестацию в Париж издалека. Он угольщик, его профессия относится к трудным, в отношении которых ранее действовали специальные режимы досрочного выхода на пенсию. Новая реформа отменила эти правила."Я уже пять раз выходил на манифестации. Знаете, это не так просто: это стоит денег — мы теряем плату за рабочий день, а также необходимо добраться сюда, что непросто из-за забастовок. Но эти потери стоят того, чтобы бороться против пенсии в 64 года", — рассказал он, добавив, что и дальше намерен выходить на манифестации. На акциях против пенсионной реформы часто можно увидеть антивоенные плакаты. Французы задаются вопросом: почему правительство говорит, что денег на выплату пенсий нет, но в то же время колоссально увеличивает военный бюджет? В январе Макрон сообщил, что военный бюджет страны на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах. "Как они могут найти 100 миллиардов на вооружения, но не могут найти 12 миллиардов на пенсии?" — задается вопросом сотрудник Автономного агентства парижского транспорта (RATP) Пьер, который пришел на манифестацию с сыном. Он также пожаловался на то, что французов лишили телеканала RT France — по его словам, единственного источника альтернативной информации. "Конечно, это цензура. Власти проводят законы, ограничивающие работу СМИ, объясняя: это "ради демократии, плюрализма и для нашего же блага". Но я не верю, что они действуют в интересах народа. Мы всегда слушали RT France. Мы имели доступ к альтернативному источнику информации. Потом его убрали из-за того, что он "пророссийский". Но все наши СМИ — пронатовские, проевропейские и пробайденские. Я хочу сформировать собственное мнение, поэтому я должен слушать разные источники информации", — сказал он. Пожилой Гийом называет себя анархистом. На его плакате — американский военный с автоматом в виде газопровода в руках, который направлен на Европу. "Макрон — узурпатор Французской Республики. Франция должна немедленно прекратить поставки оружия Украине. Мы не должны давать оружие, чтобы поддерживать войну. США перекрывают нам "Северный поток", а мы увеличиваем их прибыль от поставок газа в ЕС. Они уничтожают людей на Украине, чтобы поставлять нам газ. Это сумасшествие", — отметил участник протестов. Французы все лучше понимают, что США используют конфликт на Украине в своих интересах, однако политики в Европе слишком зависимы от мнения Вашингтона и пренебрегают интересами собственного населения, которое сталкивается с беспрецедентным ростом цен. "НАТО и Европа несут большую ответственность за то, что сейчас происходит. Украина — это разменная монета, а их президент просто жалок. Он не может заставлять людей не искать мира и не идти на переговоры. Я задумываюсь: будут ли у нас когда-либо мыслящие политики, которые не обслуживают чужие интересы и которые начнут действовать в интересах собственного населения?" — задается вопросом Пьер. Как сообщают французские СМИ, протестующие в разных регионах Франции продолжают акции против непопулярной пенсионной реформы на следующий день после того, как правительство продавило законопроект с ней в обход парламента. Новый день всеобщей мобилизации профсоюзы назначили на 23 марта.

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https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858535383.html

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858483793.html

https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html

https://ria.ru/20230316/born-1858459870.html

https://ria.ru/20230317/filippo-1858312454.html

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в мире, франция, украина, европа, эммануэль макрон, евросоюз, нато, северный поток