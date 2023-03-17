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Мезенцев: визиты Лукашенко в КНР и Иран идут на пользу России и Белоруссии - РИА Новости, 21.03.2023
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Союзное государство
 
21:41 17.03.2023 (обновлено: 17:51 21.03.2023)
https://ria.ru/20230317/vizity-1859561537.html
Мезенцев: визиты Лукашенко в КНР и Иран идут на пользу России и Белоруссии
Мезенцев: визиты Лукашенко в КНР и Иран идут на пользу России и Белоруссии - РИА Новости, 21.03.2023
Мезенцев: визиты Лукашенко в КНР и Иран идут на пользу России и Белоруссии
Визиты президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР и Иран идут в копилку российско-белорусского взаимодействия, заявил госсекретарь Союзного государства... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-17T21:41
2023-03-21T17:51
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Визиты президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР и Иран идут в копилку российско-белорусского взаимодействия, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, практика работы в Союзном государстве доказала, что в абсолютном большинстве случаев Белоруссия и Россия проводят согласованную внешнеполитическую линию. "Поэтому все наработки России идут в копилку совместного российско-белорусского взаимодействия, как, полагаем, что все международных наработки Белоруссии работают на систему наших связей в условиях сложнейшего времени", - сказал Мезенцев журналистам в кулуарах форума СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС". Двенадцатого-тринадцатого марта состоялся официальный визит Лукашенко в Иран. В понедельник прошли переговоры глав двух государств, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Президент Белоруссии также встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, первым вице-президентом Мохаммадом Мохбероми и председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом. Белорусский лидер заявил, что экономическая выгода от договоренностей, которые уже достигнуты в рамках его официального визита в Иран, составят около 100 миллионов долларов. комментируя череду визитов Лукашенко. До этого - с 28 февраля по 2 марта - Лукашенко находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.
https://ria.ru/20230310/belorussiya-1856949711.html
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белоруссия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия
Союзное государство, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Мезенцев, Россия

Мезенцев: визиты Лукашенко в КНР и Иран идут на пользу России и Белоруссии

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Визиты президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР и Иран идут в копилку российско-белорусского взаимодействия, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
По его словам, практика работы в Союзном государстве доказала, что в абсолютном большинстве случаев Белоруссия и Россия проводят согласованную внешнеполитическую линию.
"Поэтому все наработки России идут в копилку совместного российско-белорусского взаимодействия, как, полагаем, что все международных наработки Белоруссии работают на систему наших связей в условиях сложнейшего времени", - сказал Мезенцев журналистам в кулуарах форума СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС".
Двенадцатого-тринадцатого марта состоялся официальный визит Лукашенко в Иран. В понедельник прошли переговоры глав двух государств, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Президент Белоруссии также встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, первым вице-президентом Мохаммадом Мохбероми и председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Лукашенко потребовал у правительства активно развивать проекты с Китаем
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Белорусский лидер заявил, что экономическая выгода от договоренностей, которые уже достигнуты в рамках его официального визита в Иран, составят около 100 миллионов долларов. комментируя череду визитов Лукашенко.
До этого - с 28 февраля по 2 марта - Лукашенко находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.
 
Союзное государствоБелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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