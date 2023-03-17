https://ria.ru/20230317/vizity-1859561537.html

Мезенцев: визиты Лукашенко в КНР и Иран идут на пользу России и Белоруссии

Мезенцев: визиты Лукашенко в КНР и Иран идут на пользу России и Белоруссии - РИА Новости, 21.03.2023

Мезенцев: визиты Лукашенко в КНР и Иран идут на пользу России и Белоруссии

Визиты президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР и Иран идут в копилку российско-белорусского взаимодействия, заявил госсекретарь Союзного государства... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-17T21:41

2023-03-17T21:41

2023-03-21T17:51

союзное государство

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Визиты президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР и Иран идут в копилку российско-белорусского взаимодействия, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, практика работы в Союзном государстве доказала, что в абсолютном большинстве случаев Белоруссия и Россия проводят согласованную внешнеполитическую линию. "Поэтому все наработки России идут в копилку совместного российско-белорусского взаимодействия, как, полагаем, что все международных наработки Белоруссии работают на систему наших связей в условиях сложнейшего времени", - сказал Мезенцев журналистам в кулуарах форума СНГ "Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС". Двенадцатого-тринадцатого марта состоялся официальный визит Лукашенко в Иран. В понедельник прошли переговоры глав двух государств, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Президент Белоруссии также встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, первым вице-президентом Мохаммадом Мохбероми и председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом. Белорусский лидер заявил, что экономическая выгода от договоренностей, которые уже достигнуты в рамках его официального визита в Иран, составят около 100 миллионов долларов. комментируя череду визитов Лукашенко. До этого - с 28 февраля по 2 марта - Лукашенко находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.

https://ria.ru/20230310/belorussiya-1856949711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, россия