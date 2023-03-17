https://ria.ru/20230317/vengriya-1858467923.html

В МИД Венгрии обвинили членов ЕП в разжигании конфликта на Украине

В МИД Венгрии обвинили членов ЕП в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.03.2023

В МИД Венгрии обвинили членов ЕП в разжигании конфликта на Украине

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер обвинил членов Европарламента и "брюссельских бюрократов" в разжигании конфликта на Украине в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T02:02

2023-03-17T02:02

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БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер обвинил членов Европарламента и "брюссельских бюрократов" в разжигании конфликта на Украине в ответ на их критику министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто за его поездку в Минск.Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Сийярто также заявлял, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине. Депутаты Европарламента в среду приняли резолюцию, осудив главу МИД Венгрии за февральский визит в Минск, "который противоречит политике ЕС в отношении Белоруссии". "Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, когда ездил несколько недель назад в Белоруссию, в Минск, говорил там о важности переговоров и диалога и призывал все стороны к тому, чтобы вместо эскалации они двинулись в направлении переговоров и мира", - сказал Менцер. Его видеообращение было опубликовано в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).Менцер отметил, что большинство депутатов Европарламента в среду осудили и раскритиковали Петера Сийярто за поездку в Минск, отметив, что представители ЕП "иначе думают" о конфликте на Украине."Это особенно верно, потому что венгерское правительство хочет мира, члены Европарламента и бюрократы в Брюсселе, наоборот, хотят войны. Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня, а они, напротив, хотят войны. Члены Европарламента и брюссельские бюрократы критикуют венгерское правительство за миролюбивую позицию, они хотят принудить нас к этому конфликту. Но венгерское правительство, несмотря на все давление, придерживается мира", - сказал госсекретарь венгерского МИД."Если члены Европейского парламента и бюрократы в Брюсселе критикуют министра иностранных дел Петера Сийярто за его миролюбивую позицию, то я должен сказать, что критикую и осуждаю членов Европейского парламента и брюссельских бюрократов за то, что они сторонники войны и хотят войны", - добавил Менцер.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что в настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия.Ранее глава венгерского МИД озвучивал позицию Будапешта, выступая в ООН и разговаривая с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Тогда Сийярто заявлял, что страны за пределами "трансатлантического пузыря" не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856800840.html

https://ria.ru/20230307/podgotovka-1856462399.html

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