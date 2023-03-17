https://ria.ru/20230317/vengriya-1858467923.html
В МИД Венгрии обвинили членов ЕП в разжигании конфликта на Украине
В МИД Венгрии обвинили членов ЕП в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.03.2023
В МИД Венгрии обвинили членов ЕП в разжигании конфликта на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер обвинил членов Европарламента и "брюссельских бюрократов" в разжигании конфликта на Украине в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T02:02
2023-03-17T02:02
2023-03-17T05:35
киев
россия
москва
петер сийярто
виктор орбан
антониу гутерреш
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:202:3856:2370_1920x0_80_0_0_596440cadf70a902879536823524fe9b.jpg
БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер обвинил членов Европарламента и "брюссельских бюрократов" в разжигании конфликта на Украине в ответ на их критику министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто за его поездку в Минск.Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Сийярто также заявлял, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине. Депутаты Европарламента в среду приняли резолюцию, осудив главу МИД Венгрии за февральский визит в Минск, "который противоречит политике ЕС в отношении Белоруссии". "Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, когда ездил несколько недель назад в Белоруссию, в Минск, говорил там о важности переговоров и диалога и призывал все стороны к тому, чтобы вместо эскалации они двинулись в направлении переговоров и мира", - сказал Менцер. Его видеообращение было опубликовано в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).Менцер отметил, что большинство депутатов Европарламента в среду осудили и раскритиковали Петера Сийярто за поездку в Минск, отметив, что представители ЕП "иначе думают" о конфликте на Украине."Это особенно верно, потому что венгерское правительство хочет мира, члены Европарламента и бюрократы в Брюсселе, наоборот, хотят войны. Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня, а они, напротив, хотят войны. Члены Европарламента и брюссельские бюрократы критикуют венгерское правительство за миролюбивую позицию, они хотят принудить нас к этому конфликту. Но венгерское правительство, несмотря на все давление, придерживается мира", - сказал госсекретарь венгерского МИД."Если члены Европейского парламента и бюрократы в Брюсселе критикуют министра иностранных дел Петера Сийярто за его миролюбивую позицию, то я должен сказать, что критикую и осуждаю членов Европейского парламента и брюссельских бюрократов за то, что они сторонники войны и хотят войны", - добавил Менцер.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что в настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия.Ранее глава венгерского МИД озвучивал позицию Будапешта, выступая в ООН и разговаривая с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Тогда Сийярто заявлял, что страны за пределами "трансатлантического пузыря" не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856172475.html
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856800840.html
https://ria.ru/20230307/podgotovka-1856462399.html
киев
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_213:0:3641:2571_1920x0_80_0_0_3f342b647764e42c7c23cd1d32e6aebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, москва, петер сийярто, виктор орбан, антониу гутерреш, оон, в мире
Киев, Россия, Москва, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Антониу Гутерреш, ООН, В мире
В МИД Венгрии обвинили членов ЕП в разжигании конфликта на Украине
МИД Венгрии в ответ на критику Сийярто обвинил членов ЕП в разжигании конфликта на Украине
БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер обвинил членов Европарламента и "брюссельских бюрократов" в разжигании конфликта на Украине в ответ на их критику министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто за его поездку в Минск.
Ранее глава МИД Венгрии стал первым за несколько лет представителем внешнеполитического ведомства страны ЕС, посетившим Белоруссию. На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Сийярто также заявлял, что в ходе переговоров в Минске призывал белорусскую сторону не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине. Депутаты Европарламента в среду приняли резолюцию, осудив главу МИД Венгрии за февральский визит в Минск, "который противоречит политике ЕС в отношении Белоруссии".
Глава МИД Венгрии предостерег от соревнования с США в поставках оружия
"Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, когда ездил несколько недель назад в Белоруссию, в Минск, говорил там о важности переговоров и диалога и призывал все стороны к тому, чтобы вместо эскалации они двинулись в направлении переговоров и мира", - сказал Менцер. Его видеообращение было опубликовано в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).
Менцер отметил, что большинство депутатов Европарламента в среду осудили и раскритиковали Петера Сийярто за поездку в Минск, отметив, что представители ЕП "иначе думают" о конфликте на Украине.
"Это особенно верно, потому что венгерское правительство хочет мира, члены Европарламента и бюрократы в Брюсселе, наоборот, хотят войны. Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня, а они, напротив, хотят войны. Члены Европарламента и брюссельские бюрократы критикуют венгерское правительство за миролюбивую позицию, они хотят принудить нас к этому конфликту. Но венгерское правительство, несмотря на все давление, придерживается мира", - сказал госсекретарь венгерского МИД.
"Если члены Европейского парламента и бюрократы в Брюсселе критикуют министра иностранных дел Петера Сийярто за его миролюбивую позицию, то я должен сказать, что критикую и осуждаю членов Европейского парламента и брюссельских бюрократов за то, что они сторонники войны и хотят войны", - добавил Менцер.
Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против "Росатома", пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
ранее заявил, что в настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия.
Ранее глава венгерского МИД озвучивал позицию Будапешта, выступая в ООН и разговаривая с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем
. Тогда Сийярто заявлял, что страны за пределами "трансатлантического пузыря" не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский
ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева
о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва
проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская. Минобороны Венгрии опровергло заявления о подготовке украинских военных