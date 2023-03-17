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"Удоканская медь" помогла онкодиспансеру в Чите купить новый ускоритель
"Удоканская медь" помогла онкодиспансеру в Чите купить новый ускоритель - РИА Новости, 17.03.2023
"Удоканская медь" помогла онкодиспансеру в Чите купить новый ускоритель
В Забайкальском краевом онкодиспансере введен в эксплуатацию современный линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии, средства на РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:03
2023-03-17T14:03
2023-03-17T14:03
алишер усманов
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В Забайкальском краевом онкодиспансере введен в эксплуатацию современный линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии, средства на его приобретение выделила компания "Удоканская медь" (входит в холдинг USM, основной акционер – Алишер Усманов), сообщает компания.Медицинский линейный ускоритель заряженных частиц применяется при злокачественных новообразованиях тканей и органов и позволяет реализовать методику облучения с высокой мощностью без хирургического вмешательства. Ранее в онкодиспансере действовал лишь один линейный ускоритель старого образца, что приводило к возникновению очередей пациентов.Накануне с работой отделения лучевой терапии онкодиспансера познакомились вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, губернатор Забайкалья Александр Осипов, председатель Совета директоров компании "Удоканская медь" Валерий Казикаев и гендиректор компании Алексей Ящук.Ранее "Удоканская медь" приняла решение о поддержке системы краевого здравоохранения, предоставив около 200 миллионов рублей на приобретение оборудования и обучение медперсонала работе с ним.Как отметил Казикаев, общий объем финансирования социальных проектов в крае составил уже более 2 миллиардов рублей — как в рамках Программы социально-экономического взаимодействия правительства Забайкалья с "Удоканской медью", так и в результате благотворительных и спонсорских инициатив инвестора.
https://ria.ru/20220907/logistika-1815324853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алишер усманов, россия, дальний восток, юрий трутнев, чита, новости компаний - экономика, забайкальский край
Алишер Усманов, Россия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Чита, Новости компаний - Экономика, Забайкальский край
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В Забайкальском краевом онкодиспансере введен в эксплуатацию современный линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии, средства на его приобретение выделила компания "Удоканская медь" (входит в холдинг USM, основной акционер – Алишер Усманов), сообщает компания.
Медицинский линейный ускоритель заряженных частиц применяется при злокачественных новообразованиях тканей и органов и позволяет реализовать методику облучения с высокой мощностью без хирургического вмешательства. Ранее в онкодиспансере действовал лишь один линейный ускоритель старого образца, что приводило к возникновению очередей пациентов.
Накануне с работой отделения лучевой терапии онкодиспансера познакомились вице-премьер - полпред президента РФ
на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
, губернатор Забайкалья Александр Осипов
, председатель Совета директоров компании "Удоканская медь" Валерий Казикаев и гендиректор компании Алексей Ящук.
Ранее "Удоканская медь" приняла решение о поддержке системы краевого здравоохранения, предоставив около 200 миллионов рублей на приобретение оборудования и обучение медперсонала работе с ним.
Как отметил Казикаев, общий объем финансирования социальных проектов в крае составил уже более 2 миллиардов рублей — как в рамках Программы социально-экономического взаимодействия правительства Забайкалья с "Удоканской медью", так и в результате благотворительных и спонсорских инициатив инвестора.
"Удоканская медь" планирует расширять логистику для поставок в Азию