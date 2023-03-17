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"Удоканская медь" помогла онкодиспансеру в Чите купить новый ускоритель

"Удоканская медь" помогла онкодиспансеру в Чите купить новый ускоритель - РИА Новости, 17.03.2023

"Удоканская медь" помогла онкодиспансеру в Чите купить новый ускоритель

В Забайкальском краевом онкодиспансере введен в эксплуатацию современный линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии, средства на РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:03

2023-03-17T14:03

2023-03-17T14:03

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В Забайкальском краевом онкодиспансере введен в эксплуатацию современный линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии, средства на его приобретение выделила компания "Удоканская медь" (входит в холдинг USM, основной акционер – Алишер Усманов), сообщает компания.Медицинский линейный ускоритель заряженных частиц применяется при злокачественных новообразованиях тканей и органов и позволяет реализовать методику облучения с высокой мощностью без хирургического вмешательства. Ранее в онкодиспансере действовал лишь один линейный ускоритель старого образца, что приводило к возникновению очередей пациентов.Накануне с работой отделения лучевой терапии онкодиспансера познакомились вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, губернатор Забайкалья Александр Осипов, председатель Совета директоров компании "Удоканская медь" Валерий Казикаев и гендиректор компании Алексей Ящук.Ранее "Удоканская медь" приняла решение о поддержке системы краевого здравоохранения, предоставив около 200 миллионов рублей на приобретение оборудования и обучение медперсонала работе с ним.Как отметил Казикаев, общий объем финансирования социальных проектов в крае составил уже более 2 миллиардов рублей — как в рамках Программы социально-экономического взаимодействия правительства Забайкалья с "Удоканской медью", так и в результате благотворительных и спонсорских инициатив инвестора.

https://ria.ru/20220907/logistika-1815324853.html

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Алёна Пава

алишер усманов, россия, дальний восток, юрий трутнев, чита, новости компаний - экономика, забайкальский край