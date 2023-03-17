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ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 17.03.2023 (обновлено: 14:26 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/unichtozhenie-1858586584.html
ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2023
ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении
На донецком направлении российские войска уничтожили за сутки до 135 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град", три бронемашины, гаубицу Д-30 и склад РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:00
2023-03-17T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили за сутки до 135 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град", три бронемашины, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 135 военных ВСУ и "Град" на Донецком направлении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили за сутки до 135 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град", три бронемашины, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСеменовка (Краматорск)Вооруженные силы Украины
 
 
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