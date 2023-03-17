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ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2023
ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении
На донецком направлении российские войска уничтожили за сутки до 135 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град", три бронемашины, гаубицу Д-30 и склад РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:00
2023-03-17T14:00
2023-03-17T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили за сутки до 135 украинских военнослужащих, боевую машину РСЗО "Град", три бронемашины, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 135 военных ВСУ и "Град" на Донецком направлении