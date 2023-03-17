https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858501548.html

Военный в Новосибирске получил семь лет колонии за убийство сослуживца

Военный в Новосибирске получил семь лет колонии за убийство сослуживца - РИА Новости, 17.03.2023

Военный в Новосибирске получил семь лет колонии за убийство сослуживца

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима ефрейтора за убийство сослуживца в лагере для мобилизованных, сообщает в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:13

2023-03-17T10:13

2023-03-17T10:13

происшествия

новосибирск

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима ефрейтора за убийство сослуживца в лагере для мобилизованных, сообщает в пятницу 2-й Восточный окружной военный суд. "Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор ефрейтору Чингису Даваалаю… Суд назначил Даваалаю наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок семь лет, а также взыскал в пользу супруги и детей погибшего 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении суда в телеграм-канале. Находясь в расположении лагеря "Гренада" в пьяном виде, Даваалай "на почве личных неприязненных отношений" из-за того, что военнослужащий "применил к нему физическое насилие", зарезал оппонента четырьмя ударами ножа. От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии