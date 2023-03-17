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Военный в Новосибирске получил семь лет колонии за убийство сослуживца - РИА Новости, 17.03.2023
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10:13 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858501548.html
Военный в Новосибирске получил семь лет колонии за убийство сослуживца
Военный в Новосибирске получил семь лет колонии за убийство сослуживца - РИА Новости, 17.03.2023
Военный в Новосибирске получил семь лет колонии за убийство сослуживца
Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима ефрейтора за убийство сослуживца в лагере для мобилизованных, сообщает в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:13
2023-03-17T10:13
происшествия
новосибирск
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима ефрейтора за убийство сослуживца в лагере для мобилизованных, сообщает в пятницу 2-й Восточный окружной военный суд. "Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор ефрейтору Чингису Даваалаю… Суд назначил Даваалаю наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок семь лет, а также взыскал в пользу супруги и детей погибшего 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении суда в телеграм-канале. Находясь в расположении лагеря "Гренада" в пьяном виде, Даваалай "на почве личных неприязненных отношений" из-за того, что военнослужащий "применил к нему физическое насилие", зарезал оппонента четырьмя ударами ножа. От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html
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происшествия, новосибирск, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Новосибирск, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Военный в Новосибирске получил семь лет колонии за убийство сослуживца

Новосибирский военный суд приговорил ефрейтора, убившего сослуживца, к семи годам колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима ефрейтора за убийство сослуживца в лагере для мобилизованных, сообщает в пятницу 2-й Восточный окружной военный суд.
"Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор ефрейтору Чингису Даваалаю… Суд назначил Даваалаю наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок семь лет, а также взыскал в пользу супруги и детей погибшего 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении суда в телеграм-канале.
Находясь в расположении лагеря "Гренада" в пьяном виде, Даваалай "на почве личных неприязненных отношений" из-за того, что военнослужащий "применил к нему физическое насилие", зарезал оппонента четырьмя ударами ножа. От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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