https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858498694.html
Житель Красноярска убил сожительницу и заявил, что она ушла от него
Житель Красноярска убил сожительницу и заявил, что она ушла от него - РИА Новости, 17.03.2023
Житель Красноярска убил сожительницу и заявил, что она ушла от него
Мужчина в Красноярске обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:04
2023-03-17T10:04
2023-03-17T10:04
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Мужчина в Красноярске обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице, сообщает региональный главк СК. По версии следствия, 20 февраля во время конфликта на почве ревности в квартире на улице Читинская в Красноярске 30-летний мужчина два раза ударил свою 40-летнюю сожительницу рукой по голове и лег спать. Утром он обнаружил, что женщина мертва. В ночь с 22 на 23 февраля он завернул тело в одеяло, скрепил скотчем и выбросил в яму недалеко от дома, засыпав снегом. Родственникам женщины он сообщал, что "она ушла к другому". Родные заявили в полицию об исчезновении 9 марта, а тело было найдено ночью 12 марта. "В Красноярске мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, повлекшем по неосторожности ее смерть", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что мужчина находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край
Житель Красноярска убил сожительницу и заявил, что она ушла от него
В Красноярске задержали мужчину, убившего сожительницу и заявившего, что она ушла от него
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости.
Мужчина в Красноярске обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице, сообщает
региональный главк СК.
По версии следствия, 20 февраля во время конфликта на почве ревности в квартире на улице Читинская в Красноярске 30-летний мужчина два раза ударил свою 40-летнюю сожительницу рукой по голове и лег спать. Утром он обнаружил, что женщина мертва. В ночь с 22 на 23 февраля он завернул тело в одеяло, скрепил скотчем и выбросил в яму недалеко от дома, засыпав снегом. Родственникам женщины он сообщал, что "она ушла к другому". Родные заявили в полицию об исчезновении 9 марта, а тело было найдено ночью 12 марта.
"В Красноярске мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, повлекшем по неосторожности ее смерть", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мужчина находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
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