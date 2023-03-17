https://ria.ru/20230317/ubiystvo-1858498694.html

Житель Красноярска убил сожительницу и заявил, что она ушла от него

Житель Красноярска убил сожительницу и заявил, что она ушла от него - РИА Новости, 17.03.2023

Житель Красноярска убил сожительницу и заявил, что она ушла от него

Мужчина в Красноярске обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:04

2023-03-17T10:04

2023-03-17T10:04

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Мужчина в Красноярске обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице, сообщает региональный главк СК. По версии следствия, 20 февраля во время конфликта на почве ревности в квартире на улице Читинская в Красноярске 30-летний мужчина два раза ударил свою 40-летнюю сожительницу рукой по голове и лег спать. Утром он обнаружил, что женщина мертва. В ночь с 22 на 23 февраля он завернул тело в одеяло, скрепил скотчем и выбросил в яму недалеко от дома, засыпав снегом. Родственникам женщины он сообщал, что "она ушла к другому". Родные заявили в полицию об исчезновении 9 марта, а тело было найдено ночью 12 марта. "В Красноярске мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, повлекшем по неосторожности ее смерть", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что мужчина находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край