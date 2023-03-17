https://ria.ru/20230317/turotrasl-1858683322.html
Путин призвал министров поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
Путин призвал министров поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 17.03.2023
Путин призвал министров поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:23
2023-03-17T18:23
2023-03-17T19:07
туризм
экономика
севастополь
россия
владимир путин
антон силуанов
максим решетников
туризм
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. "У Чернышенко Дмитрия Николаевича в рамках его бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги на этот счет. Главное, чтобы их у него не забрали. И тогда эти средства, про которые сказал Максим Геннадьевич, можно использовать на другие цели по усмотрению министерства финансов. В целом хорошо бы, конечно, отрасль поддержать", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. По его словам, Решетников сообщил о наличии источника финансирования: "Но мне кажется, что даже этот источник нет необходимости использовать". "Антон Германович (Силуанов - ред.), Вы так скромно не обратили внимания на просьбу губернаторов и на реакцию со стороны Решетникова Максима Геннадьевича по поводу поддержки туристического сектора экономики", - добавил глава государства.Ранее на совещании Решетников сообщил, что турпоток на полуостров в 2022 году относительно 2021 года просел на треть. "По этому году мы тоже думаем, что ситуация будет несколько в минус идти", - отметил министр.В связи с этим министр предложил источник финансирования. "Когда иностранные инвесторы продают активы в стране, они 10% платят в бюджет. Эти деньги в бюджете не заложены. Есть такая практика, когда, например, промышленные активы продают, 10% идет на поддержку промышленности. Мы бы предложили, чтобы те деньги, которые поступают в министерство экономического развития, это туризм, когда лизинговые компании уходят. Хотел бы предложить их направить на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя. И выплатить по 4 МРОТа при условии, что компании сохраняют коллективы", - пояснил Решетников.Он добавил, что "цена вопроса" соответствующих мер - "от 2 до 2,5 миллиарда рублей".
https://ria.ru/20221213/krasnodarskiykray-1838312852.html
https://ria.ru/20221213/krym-1838026832.html
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экономика, севастополь, россия, владимир путин, антон силуанов, максим решетников, туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Севастополь, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Максим Решетников, Туризм, Новости - Туризм
Путин призвал министров поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
Путин призвал Силуанова и Решетникова поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе.
"У Чернышенко Дмитрия Николаевича в рамках его бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги на этот счет. Главное, чтобы их у него не забрали. И тогда эти средства, про которые сказал Максим Геннадьевич, можно использовать на другие цели по усмотрению министерства финансов. В целом хорошо бы, конечно, отрасль поддержать", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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По его словам, Решетников сообщил о наличии источника финансирования: "Но мне кажется, что даже этот источник нет необходимости использовать".
"Антон Германович (Силуанов - ред.), Вы так скромно не обратили внимания на просьбу губернаторов и на реакцию со стороны Решетникова Максима Геннадьевича по поводу поддержки туристического сектора экономики", - добавил глава государства.
Ранее на совещании Решетников сообщил, что турпоток на полуостров в 2022 году относительно 2021 года просел на треть. "По этому году мы тоже думаем, что ситуация будет несколько в минус идти", - отметил министр.
В связи с этим министр предложил источник финансирования. "Когда иностранные инвесторы продают активы в стране, они 10% платят в бюджет. Эти деньги в бюджете не заложены. Есть такая практика, когда, например, промышленные активы продают, 10% идет на поддержку промышленности. Мы бы предложили, чтобы те деньги, которые поступают в министерство экономического развития, это туризм, когда лизинговые компании уходят. Хотел бы предложить их направить на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя. И выплатить по 4 МРОТа при условии, что компании сохраняют коллективы", - пояснил Решетников.
Он добавил, что "цена вопроса" соответствующих мер - "от 2 до 2,5 миллиарда рублей".
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