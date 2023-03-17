https://ria.ru/20230317/trolleybus-1858576559.html

В Кирове загорелся троллейбус

В Кирове загорелся троллейбус - РИА Новости, 17.03.2023

В Кирове загорелся троллейбус

Троллейбус с пассажирами загорелся в Кирове, водитель и кондуктор успели эвакуировать всех людей, их наградят, сообщила городская администрация. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:36

2023-03-17T13:36

2023-03-17T13:36

происшествия

киров

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Троллейбус с пассажирами загорелся в Кирове, водитель и кондуктор успели эвакуировать всех людей, их наградят, сообщила городская администрация. Как сообщили в Кировском автотранспортном предприятии, одной из причин возгорания высоковольтного провода может быть заводской брак - это предстоит выяснить специалистам АТП. Троллейбус будет отбуксирован в ремонтную зону. Специалисты восстановят поврежденные детали и выведут транспортное средство на линию. "Экипаж троллейбуса будет поощрен за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в Кировском автотранспортном предприятии. В свою очередь прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20230316/kirpichi-1858356848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, киров, кировская область, россия, дтп, авто