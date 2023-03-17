В Кирове загорелся троллейбус
В Кирове загорелся троллейбус, водитель и кондуктор успели эвакуировать всех пассажиров
© Фото : пресс-служба органов местного самоуправления города КироваНа месте возгорания троллейбуса в Кирове
На месте возгорания троллейбуса в Кирове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Троллейбус с пассажирами загорелся в Кирове, водитель и кондуктор успели эвакуировать всех людей, их наградят, сообщила городская администрация.
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"Сегодня на улице Московской, 107 произошло возгорание высоковольтного провода в троллейбусе №8. Экипаж общественного транспорта (водитель и кондуктор) в максимально короткое время провел эвакуацию пассажиров из салона и приступил к тушению огня. Возгорание было ликвидировано собственными силами, вызов пожарных не потребовался", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Кировском автотранспортном предприятии, одной из причин возгорания высоковольтного провода может быть заводской брак - это предстоит выяснить специалистам АТП. Троллейбус будет отбуксирован в ремонтную зону. Специалисты восстановят поврежденные детали и выведут транспортное средство на линию.
"Экипаж троллейбуса будет поощрен за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в Кировском автотранспортном предприятии.
В свою очередь прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.