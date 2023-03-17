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В Кирове загорелся троллейбус - РИА Новости, 17.03.2023
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13:36 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/trolleybus-1858576559.html
В Кирове загорелся троллейбус
В Кирове загорелся троллейбус - РИА Новости, 17.03.2023
В Кирове загорелся троллейбус
Троллейбус с пассажирами загорелся в Кирове, водитель и кондуктор успели эвакуировать всех людей, их наградят, сообщила городская администрация. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:36
2023-03-17T13:36
происшествия
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кировская область
россия
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Троллейбус с пассажирами загорелся в Кирове, водитель и кондуктор успели эвакуировать всех людей, их наградят, сообщила городская администрация. Как сообщили в Кировском автотранспортном предприятии, одной из причин возгорания высоковольтного провода может быть заводской брак - это предстоит выяснить специалистам АТП. Троллейбус будет отбуксирован в ремонтную зону. Специалисты восстановят поврежденные детали и выведут транспортное средство на линию. "Экипаж троллейбуса будет поощрен за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в Кировском автотранспортном предприятии. В свою очередь прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.
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происшествия, киров, кировская область, россия, дтп, авто
Происшествия, Киров, Кировская область, Россия, ДТП, Авто
В Кирове загорелся троллейбус

В Кирове загорелся троллейбус, водитель и кондуктор успели эвакуировать всех пассажиров

© Фото : пресс-служба органов местного самоуправления города КироваНа месте возгорания троллейбуса в Кирове
На месте возгорания троллейбуса в Кирове - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : пресс-служба органов местного самоуправления города Кирова
На месте возгорания троллейбуса в Кирове
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Троллейбус с пассажирами загорелся в Кирове, водитель и кондуктор успели эвакуировать всех людей, их наградят, сообщила городская администрация.
«
"Сегодня на улице Московской, 107 произошло возгорание высоковольтного провода в троллейбусе №8. Экипаж общественного транспорта (водитель и кондуктор) в максимально короткое время провел эвакуацию пассажиров из салона и приступил к тушению огня. Возгорание было ликвидировано собственными силами, вызов пожарных не потребовался", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Кировском автотранспортном предприятии, одной из причин возгорания высоковольтного провода может быть заводской брак - это предстоит выяснить специалистам АТП. Троллейбус будет отбуксирован в ремонтную зону. Специалисты восстановят поврежденные детали и выведут транспортное средство на линию.
"Экипаж троллейбуса будет поощрен за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в Кировском автотранспортном предприятии.
В свою очередь прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.
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