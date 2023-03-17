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Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 17.03.2023
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15:18 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/tovarooborot-1858619654.html
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 17.03.2023
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем
По итогам 2022 года товарооборот РФ и Китая составил порядка 185 миллиарда долларов, с учётом этих темпов цель в 200 миллиардов долларов будет реализована... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:18
2023-03-17T15:18
экономика
россия
китай
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. По итогам 2022 года товарооборот РФ и Китая составил порядка 185 миллиарда долларов, с учётом этих темпов цель в 200 миллиардов долларов будет реализована раньше запланированного - в 2023 году, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Китай является крупнейшим торговым партнёром России, объем торговли по итогам 2020 года составил где-то 185 миллиардов долларов, его ежегодный прирост на протяжении двух прошедших лет - порядка 30%...С учётом таких темпов мы считаем, что поставленная двумя руководителями цель достичь товарооборота в 200 млрд долларов будет уже реализована не к 2024 году, как планировалось, а в 2023", - сказал Ушаков журналистам.
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экономика, россия, китай, юрий ушаков
Экономика, Россия, Китай, Юрий Ушаков
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем

Ушаков: Россия и Китай достигнут товарооборота в 200 миллиардов долларов раньше 2024 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. По итогам 2022 года товарооборот РФ и Китая составил порядка 185 миллиарда долларов, с учётом этих темпов цель в 200 миллиардов долларов будет реализована раньше запланированного - в 2023 году, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Китай является крупнейшим торговым партнёром России, объем торговли по итогам 2020 года составил где-то 185 миллиардов долларов, его ежегодный прирост на протяжении двух прошедших лет - порядка 30%...С учётом таких темпов мы считаем, что поставленная двумя руководителями цель достичь товарооборота в 200 млрд долларов будет уже реализована не к 2024 году, как планировалось, а в 2023", - сказал Ушаков журналистам.
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