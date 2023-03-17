https://ria.ru/20230317/tovarooborot-1858619654.html

Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем

Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем - РИА Новости, 17.03.2023

Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем

По итогам 2022 года товарооборот РФ и Китая составил порядка 185 миллиарда долларов, с учётом этих темпов цель в 200 миллиардов долларов будет реализована... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:18

2023-03-17T15:18

2023-03-17T15:18

экономика

россия

китай

юрий ушаков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. По итогам 2022 года товарооборот РФ и Китая составил порядка 185 миллиарда долларов, с учётом этих темпов цель в 200 миллиардов долларов будет реализована раньше запланированного - в 2023 году, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Китай является крупнейшим торговым партнёром России, объем торговли по итогам 2020 года составил где-то 185 миллиардов долларов, его ежегодный прирост на протяжении двух прошедших лет - порядка 30%...С учётом таких темпов мы считаем, что поставленная двумя руководителями цель достичь товарооборота в 200 млрд долларов будет уже реализована не к 2024 году, как планировалось, а в 2023", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20230317/si-1858497975.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, китай, юрий ушаков