https://ria.ru/20230317/toplivo-1858693376.html

В Венгрии назвали планы Киева по ядерному топливу опасными для АЭС в Европе

В Венгрии назвали планы Киева по ядерному топливу опасными для АЭС в Европе - РИА Новости, 17.03.2023

В Венгрии назвали планы Киева по ядерному топливу опасными для АЭС в Европе

Планы Украины по выпуску своего ядерного топлива для АЭС абсурдны и опасны, и политически мотивированные эксперименты с ним в реакторах российского типа в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:54

2023-03-17T18:54

2023-03-17T18:54

украина

венгрия

westinghouse electric

в мире

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ядерное топливо

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Планы Украины по выпуску своего ядерного топлива для АЭС абсурдны и опасны, и политически мотивированные эксперименты с ним в реакторах российского типа в странах-членах Евросоюза будут недопустимы, заявил журналистам венгерский эксперт по атомной энергетике Жолт Харфаш. Украина планирует вместе с компанией Westinghouse начать производство ядерного топлива, которое заменит российское на европейском рынке, сообщили ранее в украинском министерстве энергетики. Выпуск ядерного топлива - высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у Украины нет. "Не слишком удивительно, что Украина намерена реализовать этот проект с привлечением компании Westinghouse, считающейся американской только на основании ее названия, но на самом деле сейчас принадлежащей двум канадским компаниям", - отметил Харфаш. Ранее, когда Westinghouse пыталась применить свое топливо в реакторах российского типа на Украине, а Финляндии и Чехии, возник ряд технических проблем, создавших риски для ядерной безопасности, добавил Харфаш. "Из-за несоответствующих тепловых параметров и несоответствующего состава материала тепловыделяющие сборки деформировались, искривлялись во время работы и повреждались при перегрузке, что ставило под угрозу ядерную безопасность", - пояснил эксперт. Харфаш напомнил, как в свое время экс-премьер Чехии Иржи Пароубек признался, что американские чиновники в течение многих лет лоббировали интересы Westinghouse в Чехии. "Тепловыделяющие элементы, поставляемые Westinghouse, были более низкого качества, и их цена была более высокой по сравнению с российским топливом. Кроме того, несмотря на тщательные предварительные анализы, топливо, поставляемое компанией, часто вызывало сбои в работе реакторов на АЭС "Темелин", - сказал Харфаш. Абсурдные и опасные планыЯдерное топливо – это специализированный продукт, для изготовления которого требуются десятилетия научного, производственного и эксплуатационного опыта, подчеркнул эксперт. "В частности, свежее топливо должно производиться в соответствии с индивидуальными спецификациями заказчиков, поскольку физические характеристики каждого реактора, стратегия его эксплуатации и обращения с топливом различны. Кроме того, производитель должен соблюдать и ряд других национальных лицензионных требований, действующих в данной стране", - отметил эксперт. Хотя ядерная безопасность является главным приоритетом, компании-оператору АЭС требуется не менее семи лет, чтобы перейти на новое лицензированное ядерное топливо другого производителя, подчеркнул Харфаш. "Поэтому идея о том, что Украина с американской помощью за три года построит топливный завод и будет поставлять оттуда топливо не только на украинские реакторы, но и на реакторы российского типа в другие европейские страны, абсурдна и опасна с точки зрения ядерной безопасности и надежности снабжения", - подчеркнул эксперт. Преимущества "Росатома""Весьма прискорбным кажется то, что по всем признакам Украина, с Westinghouse на заднем плане, просто стремится политически вытеснить ведущую мировую атомную компанию "Росатом" с рынка производства свежего ядерного топлива и строительства новых атомных электростанций", - сказал Харфаш. "Однако следует отметить, что только российская компания обладает полной цепочкой создания стоимости в ядерной отрасли", - добавил он. Например, "Росатом" располагает ураном в достаточном количестве, у него есть мощности по конверсии и обогащению урана, специальные металлы для производства тепловыделяющих сборок, производственные мощности и десятилетия опыта разработки и производства ядерного топлива, напомнил эксперт. "Не говоря уже о том, что даже в разгар украинско-российского конфликта "Росатом" продолжает соблюдать международные договоры и поставлять в страны безопасное, свежее ядерное топливо", - подчеркнул Харфаш. "В то же время мы видим, что Соединенные Штаты не ввели санкции против российской атомной отрасли только потому, что Россия и два ее союзника обеспечивают более 50% годовой потребности США в уране", - добавил он. Без этого урана половину американских АЭС пришлось бы почти сразу остановить, пояснил эксперт. "Хотя в Украине есть добыча урана, но это означает только несколько сотен тонн урана в год, что является лишь каплей в море. В то же время Украина не имеет полной цепочки создания стоимости (конверсия, обогащение, производство) и десятилетий опыта, необходимых для производства ядерного топлива", - отметил Харфаш. "В связи со всем этим правомерно спросить, где Украина или, тем более, Соединенные Штаты возьмут необходимое количество урана и как они вообще смогут производить свежие тепловыделяющие сборки, учитывая, что имеющиеся сырьевые ресурсы и производственные мощности являются недостаточными уже сейчас", - добавил он. По словам Харфаша, Евросоюз должен продолжать твердо настаивать на примате ядерной безопасности как фундаментального интереса всех европейцев. "Нельзя допустить, чтобы эксперименты с украинско-американским свежим ядерным топливом в реакторах российского типа в странах-членах ЕС проводились исключительно по политическим решениям, без надлежащих испытаний и лицензирования", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20230317/ukraina-1858641087.html

https://ria.ru/20230302/toplivo-1855343183.html

https://ria.ru/20230214/chernobyl-1851983259.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850324549.html

https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, венгрия, westinghouse electric, в мире, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ядерное топливо