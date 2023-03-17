Рейтинг@Mail.ru
Украина планирует начать производство ядерного топлива - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 17.03.2023 (обновлено: 12:02 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/toplivo-1858486141.html
Украина планирует начать производство ядерного топлива
Украина планирует начать производство ядерного топлива - РИА Новости, 17.03.2023
Украина планирует начать производство ядерного топлива
Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в Министерстве энергетики постсоветской республики в Facebook*. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:06
2023-03-17T12:02
в мире
украина
энергоатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_74:84:1051:633_1920x0_80_0_0_758e9c78343de2ebd264a3b14ed5cdf2.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в Министерстве энергетики постсоветской республики в Facebook*. По информации министерства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у постсоветской республики нет. Их планируется выпускать на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе."Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария", — добавили в министерстве.В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран, отметили в ведомстве.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230211/aes-1851341229.html
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_154:73:964:681_1920x0_80_0_0_a27327e3c29f4cabc1367c0cc0474332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, энергоатом
В мире, Украина, Энергоатом
Украина планирует начать производство ядерного топлива

Минэнерго Украины заявило, что в стране планируют начать производство ядерного топлива

CC BY 3.0 / Владимир Дьяков / Ровенская АЭС на Украине
Ровенская АЭС на Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /
Ровенская АЭС на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в Министерстве энергетики постсоветской республики в Facebook*.
«

"По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти за три года", — уточнили в ведомстве.

По информации министерства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.
Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у постсоветской республики нет. Их планируется выпускать на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС
11 февраля, 00:05
"Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария", — добавили в министерстве.
В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран, отметили в ведомстве.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
13 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала