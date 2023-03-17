https://ria.ru/20230317/toplivo-1858486141.html

Украина планирует начать производство ядерного топлива

Украина планирует начать производство ядерного топлива - РИА Новости, 17.03.2023

Украина планирует начать производство ядерного топлива

Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в Министерстве энергетики постсоветской республики в Facebook*. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:06

2023-03-17T09:06

2023-03-17T12:02

в мире

украина

энергоатом

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в Министерстве энергетики постсоветской республики в Facebook*. По информации министерства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у постсоветской республики нет. Их планируется выпускать на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе."Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария", — добавили в министерстве.В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран, отметили в ведомстве.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230211/aes-1851341229.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, энергоатом