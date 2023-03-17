https://ria.ru/20230317/toplivo-1858486141.html
Украина планирует начать производство ядерного топлива
Украина планирует начать производство ядерного топлива - РИА Новости, 17.03.2023
Украина планирует начать производство ядерного топлива
Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в Министерстве энергетики постсоветской республики в Facebook*. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:06
2023-03-17T09:06
2023-03-17T12:02
в мире
украина
энергоатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_74:84:1051:633_1920x0_80_0_0_758e9c78343de2ebd264a3b14ed5cdf2.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в Министерстве энергетики постсоветской республики в Facebook*. По информации министерства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у постсоветской республики нет. Их планируется выпускать на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе."Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария", — добавили в министерстве.В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран, отметили в ведомстве.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230211/aes-1851341229.html
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_154:73:964:681_1920x0_80_0_0_a27327e3c29f4cabc1367c0cc0474332.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, энергоатом
В мире, Украина, Энергоатом
Украина планирует начать производство ядерного топлива
Минэнерго Украины заявило, что в стране планируют начать производство ядерного топлива
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в Министерстве энергетики постсоветской республики в Facebook*.
«
"По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти за три года", — уточнили в ведомстве.
По информации министерства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse
.
Выпуск ядерного топлива — высокотехнологичный процесс, а собственных мощностей по производству топливных сборок у постсоветской республики нет. Их планируется выпускать на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.
На Украине остановили работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС
"Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия
, Словакия
, Финляндия
, Болгария
", — добавили в министерстве.
В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран, отметили в ведомстве.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия