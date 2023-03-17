https://ria.ru/20230317/tanuki-1858587841.html
"Тануки" отсудило у "Мужского государства"* еще 92,5 тысячи рублей
"Тануки" отсудило у "Мужского государства"* еще 92,5 тысячи рублей - РИА Новости, 17.03.2023
"Тануки" отсудило у "Мужского государства"* еще 92,5 тысячи рублей
Ленинский суд Нижнего Новгорода в пятницу обязал основателя запрещенного движения "Мужское государство"* Владислава Позднякова выплатить 92,5 тысячи рублей... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:04
2023-03-17T14:04
2023-03-17T14:04
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Ленинский суд Нижнего Новгорода в пятницу обязал основателя запрещенного движения "Мужское государство"* Владислава Позднякова выплатить 92,5 тысячи рублей ущерба компании "Гранат" (бренд ресторанов японской кухни "Тануки") за информационную атаку, сообщили РИА Новости в суде. Речь об ущербе от размещенных призывов отказываться от сделанных в "Тануки" заказов на доставку блюд. Всю продукцию, которую потребители отказались получать под разными предлогами, пришлось утилизировать. Как писали СМИ, "Мужское государство"* устроило провокационную акцию против "Тануки" из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ. Ответчиками по делу выступали основатель "Мужского государства"* Владислав Поздняков, а также предполагаемые участники объединения Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Однако Носов и Губанов заявили в суде о своей непричастности к акции и самому "Государству"*. В апреле прошлого года аналогичный иск подавала компания "Восход", которая также работает под товарным знаком "Тануки". После нескольких судебных заседаний Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 3 августа 2022 года обязал взыскать с основателя "Мужского государства"* Владислава Позднякова заявленную в иске компании "Восход" сумму – 158 тысяч рублей. Как рассказал РИА Новости представитель компаний "Гранат" и "Восход" Михаил Андреев, "деньги по первому иску не получены, решение находится у приставов на исполнении". Нижегородский областной суд в октябре 2021 года признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20181221/1548397044.html
https://ria.ru/20221118/smak-1832627864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородский областной суд
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородский областной суд
"Тануки" отсудило у "Мужского государства"* еще 92,5 тысячи рублей
"Тануки" отсудило у "Мужского государства" еще 92,5 тысячи рублей за информационную атаку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Ленинский суд Нижнего Новгорода в пятницу обязал основателя запрещенного движения "Мужское государство"* Владислава Позднякова выплатить 92,5 тысячи рублей ущерба компании "Гранат" (бренд ресторанов японской кухни "Тануки") за информационную атаку, сообщили РИА Новости в суде.
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"Требования удовлетворены частично, 92 тысячи 536 рублей взыскано с Позднякова. Требования также были заявлены к Носову и Губанову, в удовлетворении исковых требований в Носову и Губанову отказано", - сообщили агентству в суде.
Речь об ущербе от размещенных призывов отказываться от сделанных в "Тануки" заказов на доставку блюд. Всю продукцию, которую потребители отказались получать под разными предлогами, пришлось утилизировать. Как писали СМИ, "Мужское государство"* устроило провокационную акцию против "Тануки" из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, напоминающим флаг ЛГБТ.
Ответчиками по делу выступали основатель "Мужского государства"* Владислав Поздняков, а также предполагаемые участники объединения Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Однако Носов и Губанов заявили в суде о своей непричастности к акции и самому "Государству"*.
В апреле прошлого года аналогичный иск подавала компания "Восход", которая также работает под товарным знаком "Тануки". После нескольких судебных заседаний Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 3 августа 2022 года обязал взыскать с основателя "Мужского государства"* Владислава Позднякова заявленную в иске компании "Восход" сумму – 158 тысяч рублей.
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Как рассказал РИА Новости представитель компаний "Гранат" и "Восход" Михаил Андреев, "деньги по первому иску не получены, решение находится у приставов на исполнении".
Нижегородский областной суд
в октябре 2021 года признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность в России
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
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