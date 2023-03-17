https://ria.ru/20230317/svyatynya-1858656878.html

"Это предвестник большой беды". Куда пропала главная московская святыня

"Это предвестник большой беды". Куда пропала главная московская святыня - РИА Новости, 17.03.2023

"Это предвестник большой беды". Куда пропала главная московская святыня

Православные отмечают день памяти благоверного князя Даниила Московского. Его мощи, как считали верующие, оберегали столицу от бед. Однако почти сто лет назад... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:06

2023-03-17T17:06

2023-03-17T17:06

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Православные отмечают день памяти благоверного князя Даниила Московского. Его мощи, как считали верующие, оберегали столицу от бед. Однако почти сто лет назад они бесследно исчезли. Поиски продолжаются до сих пор. О судьбе реликвии – в материале РИА Новости.Удивил всехДанилов монастырь ежедневно посещают сотни паломников. Эта обитель – древнейшая в златоглавой. Основал ее князь Даниил, сын Александра Невского.Молодому правителю Москва досталась по наследству. В конце XIII века тут была настоящая глушь. Но княжич показал себя как талантливый администратор: за считанные годы его удел стал конкурентом Новгороду и Твери.Даже в Золотой Орде Даниила считали одним из наиболее могущественных правителей Руси. А князь взял да и решил на склоне лет уйти в монахи."И скончался он на Москве в своей отчине, в чернецех и в схиме", – свидетельствует Лаврентьевская летопись. Произошло это 17 марта 1303-го.Немало удивила горожан и его последняя воля: похоронить в основанном им монастыре. Кроме того, как гласит житие, "по глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище".Спустя 30 лет сын Даниила, Иван Калита, перенес отцовскую обитель в Кремль. А про могилу никто и не вспомнил. Пока не произошло одно невероятное событие.Вечный странникПо преданию, великий московский князь Иван III, потомок Калиты, проезжал мимо Даниловского погоста. Внезапно один из охранников государя упал и потерял сознание. Очнувшись, поведал о видении."Я господин месту сему, князь Даниил Московский, здесь положенный. Скажи великому князю Ивану: ты сам себя утешаешь, а меня забыл", – молвил стражнику человек в монашеских одеждах.А затем указал точное место своего погребения. Иван III повелел служить там панихиду по прародителю. Примеру последовали преемники.В середине XVI столетия Иван Грозный вернул Данилову обитель на прежнее место. Рядом построил храм Семи Вселенских Соборов. Век спустя туда перенесли останки первого московского князя. Тогда же святого официально нарекли небесным покровителем столицы.В XVIII-XIX веках мощи кочевали из одного монастырского храма в другой. В 1917-м их поместили в Троицком соборе. Правда, ненадолго. Спустя 13 лет главный храм обители закрыли. Большевики вынесли множество икон и церковной утвари. Под угрозой была и рака Даниила. И насельники пошли на риск.Они отнесли мощи в храм Воскресения Словущего недалеко от монастырских стен. А в 1932-м реликвия исчезла. Как, кто вынес, куда — на эти вопросы в документах ответов нет."Скрывать не стали бы"По одной из версий, святыню забрали большевики. Однако все изъятые государством ценности ставили на учет. Эти же мощи нигде не упоминаются.Согласно другой теории, монахи, зная, что рано или поздно власти придут в храм, раздали останки прихожанам.Косвенно это подтверждает факт: несколько частиц оказались за рубежом. Например, одну из них в 1995-м вернул известный богослов Американской церкви Иоанн Мейендорф. К нему реликвия попала от академика Дмитрия Лихачева. А тому ее передал в лагере некий архиерей, знавший братию Даниловской обители.До этого из США привозили еще несколько частей. У всех похожая история: в тайне хранились у священников. Однако и у этой версии есть недостаток.Если бы мощи в 1930-е раздали верующим, то в 1990-е, когда положение Церкви в России стало более прочным, скрывать святыню не стали бы. Ее бы обязательно вернули. Но этого не произошло.О судьбе мощей знал лишь узкий круг монахов. Почти всех в годы сталинского террора сослали в лагеря, некоторых расстреляли. Вполне возможно, что иноки спрятали останки либо в подклете храма, либо под стенами Даниловой обители.Не исключено, что они до сих пор там. Ведь археологи изучили территорию Данилова монастыря далеко не полностью. Судьба главной столичной святыни — тайна, которую еще предстоит разгадать.

https://ria.ru/20230302/blazhennyy-1855447979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, тверь, сша, иван iii, александр невский, иван грозный, религия