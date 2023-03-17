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Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/sud-1858722444.html
Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России
Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России - РИА Новости, 17.03.2023
Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации об инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:57
2023-03-17T21:57
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
александр бастрыкин
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации об инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в России международного судебного органа в ответ западным странам. Ранее Бастрыкин предложил начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности. Он заявил, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и предложил вместе с Минюстом начать аналогичную работу.
https://ria.ru/20230223/bastrykin-1853910185.html
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россия, дмитрий песков, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России

Песков не видел инициативы Бастрыкина о создании международного судебного органа в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации об инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в России международного судебного органа в ответ западным странам.
«
"Я не могу сказать, еще не видел этой информации", - сказал Песков журналистам.
Ранее Бастрыкин предложил начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности. Он заявил, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и предложил вместе с Минюстом начать аналогичную работу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковАлександр БастрыкинУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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