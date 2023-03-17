https://ria.ru/20230317/sud-1858722444.html
Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России
Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России - РИА Новости, 17.03.2023
Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации об инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T21:57
2023-03-17T21:57
2023-03-17T21:57
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
александр бастрыкин
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации об инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в России международного судебного органа в ответ западным странам. Ранее Бастрыкин предложил начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности. Он заявил, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и предложил вместе с Минюстом начать аналогичную работу.
https://ria.ru/20230223/bastrykin-1853910185.html
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россия, дмитрий песков, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России
Песков не видел инициативы Бастрыкина о создании международного судебного органа в России