https://ria.ru/20230317/sud-1858722444.html

Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России

Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России - РИА Новости, 17.03.2023

Песков пока не видел инициативы по международному судебному органу в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации об инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T21:57

2023-03-17T21:57

2023-03-17T21:57

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

александр бастрыкин

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел информации об инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в России международного судебного органа в ответ западным странам. Ранее Бастрыкин предложил начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности. Он заявил, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и предложил вместе с Минюстом начать аналогичную работу.

https://ria.ru/20230223/bastrykin-1853910185.html

россия

украина

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2023

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россия, дмитрий песков, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)