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Собянин: традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 15 апреля
Собянин: традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 15 апреля - РИА Новости, 17.03.2023
Собянин: традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 15 апреля
Генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля, а 15 апреля состоится традиционный общегородской субботник, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:06
2023-03-17T12:06
2023-03-17T12:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля, а 15 апреля состоится традиционный общегородской субботник, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин. "Приглашаю москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник", - написал Собянин. Мэр отметил, что генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля. "За это время приведем в порядок: улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов; помоем фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовим к летнему сезону фонтаны; промоем дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта", - добавил он.
https://ria.ru/20230317/moskva-1858541133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля, а 15 апреля состоится традиционный общегородской субботник, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.
"Приглашаю москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник", - написал Собянин
.
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Мэр отметил, что генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля. "За это время приведем в порядок: улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов; помоем фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовим к летнему сезону фонтаны; промоем дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта", - добавил он.