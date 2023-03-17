https://ria.ru/20230317/subbotnik-1858545795.html

Собянин: традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 15 апреля

Собянин: традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 15 апреля - РИА Новости, 17.03.2023

Собянин: традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 15 апреля

Генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля, а 15 апреля состоится традиционный общегородской субботник, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:06

2023-03-17T12:06

2023-03-17T12:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля, а 15 апреля состоится традиционный общегородской субботник, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин. "Приглашаю москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник", - написал Собянин. Мэр отметил, что генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля. "За это время приведем в порядок: улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов; помоем фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовим к летнему сезону фонтаны; промоем дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта", - добавил он.

https://ria.ru/20230317/moskva-1858541133.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы