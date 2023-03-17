https://ria.ru/20230317/stroitelstvo-1858486840.html
Ефимов: в Тропарево-Никулино по КРТ построят социальные и деловые объекты
Ефимов: в Тропарево-Никулино по КРТ построят социальные и деловые объекты - РИА Новости, 17.03.2023
Ефимов: в Тропарево-Никулино по КРТ построят социальные и деловые объекты
Социальные и деловые объекты появятся в Тропарево-Никулино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:10
2023-03-17T09:10
2023-03-17T09:10
россия
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Социальные и деловые объекты появятся в Тропарево-Никулино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На неэффективно используемой территории района планируется построить около 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и коммунальных объектов, что позволит создать около 1,2 тысячи рабочих мест. В реализацию проекта вложат почти пять миллиардов рублей. После сдачи новых площадей в эксплуатацию ежегодный бюджетный эффект для города составит около 450 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Сейчас прилегающих к Востряковскому и Боровскому шоссе земельные участки общей площадью почти 17 гектаров используются неэффективно: там расположены склады, гаражи, стоянка спецтехники, автобаза и пустырь.В департаменте городского имущества уточнили, что на месте этих участков появится подстанции скорой помощи, а также здание отдела внутренних дел МВД России. Кроме того, будет построен коммунальный объект для ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО", а также необходимая деловая и социальная инфраструктура: магазины, предприятия общепита, отделения банков и другие офисы.
https://ria.ru/20230310/moskva-1856914250.html
https://realty.ria.ru/20230309/lomakin-1856326173.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Россия, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Социальные и деловые объекты появятся в Тропарево-Никулино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На неэффективно используемой территории района планируется построить около 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и коммунальных объектов, что позволит создать около 1,2 тысячи рабочих мест. В реализацию проекта вложат почти пять миллиардов рублей. После сдачи новых площадей в эксплуатацию ежегодный бюджетный эффект для города составит около 450 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов: более 10 тысяч рабочих мест появится в ЗАО благодаря проектам КРТ
Сейчас прилегающих к Востряковскому и Боровскому шоссе земельные участки общей площадью почти 17 гектаров используются неэффективно: там расположены склады, гаражи, стоянка спецтехники, автобаза и пустырь.
В департаменте городского имущества уточнили, что на месте этих участков появится подстанции скорой помощи, а также здание отдела внутренних дел МВД России
. Кроме того, будет построен коммунальный объект для ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО", а также необходимая деловая и социальная инфраструктура: магазины, предприятия общепита, отделения банков и другие офисы.
Александр Ломакин: в 2023 году нужно масштабировать проекты КРТ в России