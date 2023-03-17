https://ria.ru/20230317/stroitelstvo-1858486840.html

Ефимов: в Тропарево-Никулино по КРТ построят социальные и деловые объекты

Ефимов: в Тропарево-Никулино по КРТ построят социальные и деловые объекты - РИА Новости, 17.03.2023

Ефимов: в Тропарево-Никулино по КРТ построят социальные и деловые объекты

Социальные и деловые объекты появятся в Тропарево-Никулино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:10

2023-03-17T09:10

2023-03-17T09:10

россия

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Социальные и деловые объекты появятся в Тропарево-Никулино в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На неэффективно используемой территории района планируется построить около 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и коммунальных объектов, что позволит создать около 1,2 тысячи рабочих мест. В реализацию проекта вложат почти пять миллиардов рублей. После сдачи новых площадей в эксплуатацию ежегодный бюджетный эффект для города составит около 450 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Сейчас прилегающих к Востряковскому и Боровскому шоссе земельные участки общей площадью почти 17 гектаров используются неэффективно: там расположены склады, гаражи, стоянка спецтехники, автобаза и пустырь.В департаменте городского имущества уточнили, что на месте этих участков появится подстанции скорой помощи, а также здание отдела внутренних дел МВД России. Кроме того, будет построен коммунальный объект для ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО", а также необходимая деловая и социальная инфраструктура: магазины, предприятия общепита, отделения банков и другие офисы.

https://ria.ru/20230310/moskva-1856914250.html

https://realty.ria.ru/20230309/lomakin-1856326173.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир ефимов (правительство москвы) , москва