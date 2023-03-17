https://ria.ru/20230317/ssha-1858468593.html

Конгрессвуман назвала единственную войну, которую следовало бы вести США

Конгрессвуман назвала единственную войну, которую следовало бы вести США - РИА Новости, 17.03.2023

Конгрессвуман назвала единственную войну, которую следовало бы вести США

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА новости. Война с наркокартелями должна быть единственной, в которой могут сейчас участвовать США, считает член палаты представителей от... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T02:23

2023-03-17T02:23

2023-03-17T05:31

сша

в мире

марджори тейлор грин

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА новости. Война с наркокартелями должна быть единственной, в которой могут сейчас участвовать США, считает член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. При этом Грин указала на то, что пока из Вашингтона можно услышать только про "войну на Украине".Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.

https://ria.ru/20210626/meksika-1738700502.html

сша

вашингтон (штат)

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2023

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сша, в мире, марджори тейлор грин, вашингтон (штат)