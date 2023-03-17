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Конгрессвуман назвала единственную войну, которую следовало бы вести США - РИА Новости, 17.03.2023
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02:23 17.03.2023 (обновлено: 05:31 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ssha-1858468593.html
Конгрессвуман назвала единственную войну, которую следовало бы вести США
Конгрессвуман назвала единственную войну, которую следовало бы вести США - РИА Новости, 17.03.2023
Конгрессвуман назвала единственную войну, которую следовало бы вести США
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА новости. Война с наркокартелями должна быть единственной, в которой могут сейчас участвовать США, считает член палаты представителей от... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T02:23
2023-03-17T05:31
сша
в мире
марджори тейлор грин
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА новости. Война с наркокартелями должна быть единственной, в которой могут сейчас участвовать США, считает член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. При этом Грин указала на то, что пока из Вашингтона можно услышать только про "войну на Украине".Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
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сша
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сша, в мире, марджори тейлор грин, вашингтон (штат)
США, В мире, Марджори Тейлор Грин, Вашингтон (штат)
Конгрессвуман назвала единственную войну, которую следовало бы вести США

Конгрессвуман Грин: США должны принимать участие только в войне с наркокартелями

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА новости. Война с наркокартелями должна быть единственной, в которой могут сейчас участвовать США, считает член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
«

"Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских (нарко)картелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев", - написала она в Twitter.

При этом Грин указала на то, что пока из Вашингтона можно услышать только про "войну на Украине".
Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
Полиция Мексики. Архив - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
СМИ: в Мексике более 30 человек погибли в стычках между наркокартелями
26 июня 2021, 03:11
 
СШАВ миреМарджори Тейлор ГринВашингтон (штат)
 
 
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