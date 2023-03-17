https://ria.ru/20230317/spros-1858619550.html

Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России

Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России - РИА Новости, 17.03.2023

Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России

Центробанк РФ ожидает, что внешний спрос на товары в РФ все больше будет замещаться внутренним, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:17

2023-03-17T15:17

2023-03-17T15:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Центробанк РФ ожидает, что внешний спрос на товары в РФ все больше будет замещаться внутренним, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы ожидаем, что внешний спрос все больше будет замещаться внутренним, не только за счет государственного сектора, но и восстановления потребительской активности", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858304230.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина