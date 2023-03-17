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Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России - РИА Новости, 17.03.2023
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15:17 17.03.2023 (обновлено: 15:26 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/spros-1858619550.html
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России - РИА Новости, 17.03.2023
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России
Центробанк РФ ожидает, что внешний спрос на товары в РФ все больше будет замещаться внутренним, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:17
2023-03-17T15:26
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Центробанк РФ ожидает, что внешний спрос на товары в РФ все больше будет замещаться внутренним, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы ожидаем, что внешний спрос все больше будет замещаться внутренним, не только за счет государственного сектора, но и восстановления потребительской активности", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858304230.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России

Набиуллина: ЦБ ожидает, что внешний спрос на товары в России будет замещаться внутренним

© РИА Новости / ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Центробанк РФ ожидает, что внешний спрос на товары в РФ все больше будет замещаться внутренним, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем, что внешний спрос все больше будет замещаться внутренним, не только за счет государственного сектора, но и восстановления потребительской активности", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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