https://ria.ru/20230317/spros-1858619550.html
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России - РИА Новости, 17.03.2023
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России
Центробанк РФ ожидает, что внешний спрос на товары в РФ все больше будет замещаться внутренним, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:17
2023-03-17T15:17
2023-03-17T15:26
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Центробанк РФ ожидает, что внешний спрос на товары в РФ все больше будет замещаться внутренним, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы ожидаем, что внешний спрос все больше будет замещаться внутренним, не только за счет государственного сектора, но и восстановления потребительской активности", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230316/ekonomika-1858304230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России
Набиуллина: ЦБ ожидает, что внешний спрос на товары в России будет замещаться внутренним