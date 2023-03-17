https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858572291.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:09

2023-03-17T16:09

2023-03-17T17:07

инфографика

спецоперация

украина

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 марта 2023 годаЗа сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Украинская армия потеряла более 330 военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" закрепились на территории завода по обработке цветных металлов.Параллельно ликвидированы 82 артиллерийских расчета ВСУ, 112 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, радиолокационные станции 36Д6 и AN/TPQ-36. Средства ПВО перехватили 14 беспилотников, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и тактическую ракету "Точка-У".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 402 самолета, 221 вертолет, 3448 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, 1064 реактивных системы залпового огня, 8326 танков и других бронемашин, 4377 орудий полевой артиллерии и 8985 единиц автомобильной техники.

украина

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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