https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858571424.html
Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации
Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.03.2023
Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что встречался со своим сыном, проходящим службу в зоне спецоперации в Мелитополе. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:23
2023-03-17T13:23
2023-03-17T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
мелитополь
запорожская область
россия
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что встречался со своим сыном, проходящим службу в зоне спецоперации в Мелитополе. Сын Аксенова был призван в армию в рамках частичной мобилизации и отбыл в расположение войсковой части в сентябре. "Служит в морской пехоте, в разведывательном подразделении. Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы – все, как положено", – сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20230316/aksenov-1858242082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), мелитополь, запорожская область, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Мелитополь, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации
Глава Крыма Аксенов рассказал, что его сын служит в зоне спецоперации в морской пехоте