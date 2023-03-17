https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858571424.html

Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации

Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.03.2023

Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что встречался со своим сыном, проходящим службу в зоне спецоперации в Мелитополе. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:23

2023-03-17T13:23

2023-03-17T13:23

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

сергей аксенов (политик)

мелитополь

запорожская область

россия

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что встречался со своим сыном, проходящим службу в зоне спецоперации в Мелитополе. Сын Аксенова был призван в армию в рамках частичной мобилизации и отбыл в расположение войсковой части в сентябре. "Служит в морской пехоте, в разведывательном подразделении. Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы – все, как положено", – сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20230316/aksenov-1858242082.html

республика крым

мелитополь

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик), мелитополь, запорожская область, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр