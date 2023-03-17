https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858566736.html

Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО

Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО - РИА Новости, 17.03.2023

Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО

Центры сопровождения семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, завила первый заместитель министра труда и социальной защиты РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:08

2023-03-17T13:08

2023-03-17T14:23

специальная военная операция на украине

россия

общество

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Центры сопровождения семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, завила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."По поручению президента сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", - сказала Баталина на совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.Она отметила, что беременные женщины и женщины с детьми, у которых мужья участвуют в специальной военной операции, находятся на персональном сопровождении во всех регионах страны.

https://ria.ru/20230221/sotsrabotnik-1853386761.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ситуация в днр и лнр