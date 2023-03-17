https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858566736.html
Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО
Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО - РИА Новости, 17.03.2023
Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО
Центры сопровождения семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, завила первый заместитель министра труда и социальной защиты РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:08
2023-03-17T13:08
2023-03-17T14:23
специальная военная операция на украине
россия
общество
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Центры сопровождения семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, завила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."По поручению президента сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", - сказала Баталина на совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.Она отметила, что беременные женщины и женщины с детьми, у которых мужья участвуют в специальной военной операции, находятся на персональном сопровождении во всех регионах страны.
https://ria.ru/20230221/sotsrabotnik-1853386761.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Ольга Баталина, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО
Региональные власти создали центры сопровождения семей участников спецоперации
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Центры сопровождения семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, завила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"По поручению президента сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", - сказала Баталина на совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Она отметила, что беременные женщины и женщины с детьми, у которых мужья участвуют в специальной военной операции, находятся на персональном сопровождении во всех регионах страны.
За каждым ветераном закрепят соцработника в Фонде помощи участникам СВО