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Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 17.03.2023 (обновлено: 14:23 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858566736.html
Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО
Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО - РИА Новости, 17.03.2023
Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО
Центры сопровождения семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, завила первый заместитель министра труда и социальной защиты РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:08
2023-03-17T14:23
специальная военная операция на украине
россия
общество
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Центры сопровождения семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, завила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."По поручению президента сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", - сказала Баталина на совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.Она отметила, что беременные женщины и женщины с детьми, у которых мужья участвуют в специальной военной операции, находятся на персональном сопровождении во всех регионах страны.
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россия, общество, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Ольга Баталина, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Во всех регионах создали центры сопровождения семей участников СВО

Региональные власти создали центры сопровождения семей участников спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Центры сопровождения семей участников специальной военной операции созданы во всех регионах России, завила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"По поручению президента сейчас во всех регионах созданы центры сопровождения семей участников специальной военной операции", - сказала Баталина на совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Она отметила, что беременные женщины и женщины с детьми, у которых мужья участвуют в специальной военной операции, находятся на персональном сопровождении во всех регионах страны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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