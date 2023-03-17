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Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.03.2023
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15:51 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/sotrudnichestvo-1858629433.html
Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.03.2023
Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков
Проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник президента РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:51
2023-03-17T15:51
москва
россия
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
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Москва, 17 мар - РИА Новости. Проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Проблематика военно-технического сотрудничества будет обсуждаться. Приглашены на переговоры и (Сергей) Шойгу, и (Дмитрий) Шугаев", - сказал Ушаков. Он добавил, что все основные темы сотрудничества двух стран в ходе российско-китайских переговоров будут затронуты, в том числе и энергетика.
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москва, россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Москва, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков

Ушаков заявил о планах Путина и Си Цзиньпина обсудить проблематику военного сотрудничества

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 17 мар - РИА Новости. Проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Проблематика военно-технического сотрудничества будет обсуждаться. Приглашены на переговоры и (Сергей) Шойгу, и (Дмитрий) Шугаев", - сказал Ушаков.
Он добавил, что все основные темы сотрудничества двух стран в ходе российско-китайских переговоров будут затронуты, в том числе и энергетика.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Кремле рассказали, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Вчера, 15:39
 
МоскваРоссияКитайЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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