https://ria.ru/20230317/sotrudnichestvo-1858629433.html
Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.03.2023
Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков
Проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник президента РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:51
2023-03-17T15:51
2023-03-17T15:51
москва
россия
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
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Москва, 17 мар - РИА Новости. Проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Проблематика военно-технического сотрудничества будет обсуждаться. Приглашены на переговоры и (Сергей) Шойгу, и (Дмитрий) Шугаев", - сказал Ушаков. Он добавил, что все основные темы сотрудничества двух стран в ходе российско-китайских переговоров будут затронуты, в том числе и энергетика.
https://ria.ru/20230317/peregovory-1858626109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Москва, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков
Ушаков заявил о планах Путина и Си Цзиньпина обсудить проблематику военного сотрудничества