https://ria.ru/20230317/sotrudnichestvo-1858629433.html

Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков

Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.03.2023

Путин и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество, заявил Ушаков

Проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник президента РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:51

2023-03-17T15:51

2023-03-17T15:51

москва

россия

китай

юрий ушаков

си цзиньпин

владимир путин

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Москва, 17 мар - РИА Новости. Проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Проблематика военно-технического сотрудничества будет обсуждаться. Приглашены на переговоры и (Сергей) Шойгу, и (Дмитрий) Шугаев", - сказал Ушаков. Он добавил, что все основные темы сотрудничества двух стран в ходе российско-китайских переговоров будут затронуты, в том числе и энергетика.

https://ria.ru/20230317/peregovory-1858626109.html

москва

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин