Рейтинг@Mail.ru
Красноярский край и Тавушская область Армении договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/sotrudnichestvo-1858621260.html
Красноярский край и Тавушская область Армении договорились о сотрудничестве
Красноярский край и Тавушская область Армении договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 17.03.2023
Красноярский край и Тавушская область Армении договорились о сотрудничестве
Красноярский край и Тавушская область республики Армения в рамках визита парламентской делегации РФ в республику договорились о сотрудничестве в сферах... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:23
2023-03-17T15:23
красноярский край
александр усс
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_f1729540f9d1af5d7c7592c5720e10cf.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Красноярский край и Тавушская область республики Армения в рамках визита парламентской делегации РФ в республику договорились о сотрудничестве в сферах образования, туризма, здравоохранения и других отраслях экономики, сообщает пресс-служба губернатора.По данным властей, в 2022 году торговый оборот между Арменией и Красноярским краем превысил 146 миллионов долларов США.Меморандум был подписан в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Федерального Собрания РФ в городе Цахкадзоре. Александр Усс единственный региональный руководитель в составе российской парламентской делегации."Согласно меморандуму, край и область усилят взаимодействие в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, сельского и лесного хозяйства, а также содействовать сотрудничеству региональных предпринимателей. От нашего региона соглашение подписал губернатор края Александр Усс, от Тавушской области – губернатор Гайк Галумян", - говорится в сообщении.Во время работы межпарламентской комиссии Усс выступил с докладом на тему сотрудничества Красноярского края и Армении в гуманитарной и экономической сферах. Губернатор отметил, что в настоящее время республика становится одним из ключевых партнеров России на южном направлении, важным звеном новых транспортных цепочек. Глава региона предложил армянским бизнесменам рассмотреть варианты участия в комплексном инвестиционном проекте "Енисейская Сибирь" и использовать преимущества транспортного хаба на базе международного аэропорта Красноярск. Также он пригласил творческие коллективы Армении принять участие в красноярских музыкальных и этнографических фестивалях.Отмечается, что в 2022 году торговый оборот между Арменией и Красноярским краем превысил 146 миллионов долларов США.
https://ria.ru/20230317/dorogi-1858502355.html
красноярский край
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9f9566808db6897158be4024c5e89554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, александр усс, армения
Красноярский край, Александр Усс, Армения

Красноярский край и Тавушская область Армении договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Красноярский край и Тавушская область республики Армения в рамках визита парламентской делегации РФ в республику договорились о сотрудничестве в сферах образования, туризма, здравоохранения и других отраслях экономики, сообщает пресс-служба губернатора.
По данным властей, в 2022 году торговый оборот между Арменией и Красноярским краем превысил 146 миллионов долларов США.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Дороги Красноярской агломерации подведут под единую систему видеонаблюдения
Вчера, 10:15
Меморандум был подписан в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Федерального Собрания РФ в городе Цахкадзоре. Александр Усс единственный региональный руководитель в составе российской парламентской делегации.
"Согласно меморандуму, край и область усилят взаимодействие в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, сельского и лесного хозяйства, а также содействовать сотрудничеству региональных предпринимателей. От нашего региона соглашение подписал губернатор края Александр Усс, от Тавушской области – губернатор Гайк Галумян", - говорится в сообщении.
Во время работы межпарламентской комиссии Усс выступил с докладом на тему сотрудничества Красноярского края и Армении в гуманитарной и экономической сферах. Губернатор отметил, что в настоящее время республика становится одним из ключевых партнеров России на южном направлении, важным звеном новых транспортных цепочек. Глава региона предложил армянским бизнесменам рассмотреть варианты участия в комплексном инвестиционном проекте "Енисейская Сибирь" и использовать преимущества транспортного хаба на базе международного аэропорта Красноярск. Также он пригласил творческие коллективы Армении принять участие в красноярских музыкальных и этнографических фестивалях.
Отмечается, что в 2022 году торговый оборот между Арменией и Красноярским краем превысил 146 миллионов долларов США.
 
Красноярский крайАлександр УссАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала