https://ria.ru/20230317/sotrudnichestvo-1858621260.html
Красноярский край и Тавушская область Армении договорились о сотрудничестве
Красноярский край и Тавушская область Армении договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 17.03.2023
Красноярский край и Тавушская область Армении договорились о сотрудничестве
Красноярский край и Тавушская область республики Армения в рамках визита парламентской делегации РФ в республику договорились о сотрудничестве в сферах... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:23
2023-03-17T15:23
2023-03-17T15:23
красноярский край
александр усс
армения
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КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Красноярский край и Тавушская область республики Армения в рамках визита парламентской делегации РФ в республику договорились о сотрудничестве в сферах образования, туризма, здравоохранения и других отраслях экономики, сообщает пресс-служба губернатора.По данным властей, в 2022 году торговый оборот между Арменией и Красноярским краем превысил 146 миллионов долларов США.Меморандум был подписан в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Федерального Собрания РФ в городе Цахкадзоре. Александр Усс единственный региональный руководитель в составе российской парламентской делегации."Согласно меморандуму, край и область усилят взаимодействие в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, сельского и лесного хозяйства, а также содействовать сотрудничеству региональных предпринимателей. От нашего региона соглашение подписал губернатор края Александр Усс, от Тавушской области – губернатор Гайк Галумян", - говорится в сообщении.Во время работы межпарламентской комиссии Усс выступил с докладом на тему сотрудничества Красноярского края и Армении в гуманитарной и экономической сферах. Губернатор отметил, что в настоящее время республика становится одним из ключевых партнеров России на южном направлении, важным звеном новых транспортных цепочек. Глава региона предложил армянским бизнесменам рассмотреть варианты участия в комплексном инвестиционном проекте "Енисейская Сибирь" и использовать преимущества транспортного хаба на базе международного аэропорта Красноярск. Также он пригласил творческие коллективы Армении принять участие в красноярских музыкальных и этнографических фестивалях.Отмечается, что в 2022 году торговый оборот между Арменией и Красноярским краем превысил 146 миллионов долларов США.
https://ria.ru/20230317/dorogi-1858502355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, александр усс, армения
Красноярский край, Александр Усс, Армения
КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Красноярский край и Тавушская область республики Армения в рамках визита парламентской делегации РФ в республику договорились о сотрудничестве в сферах образования, туризма, здравоохранения и других отраслях экономики, сообщает пресс-служба губернатора.
По данным властей, в 2022 году торговый оборот между Арменией
и Красноярским краем превысил 146 миллионов долларов США.
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Меморандум был подписан в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Федерального Собрания РФ в городе Цахкадзоре. Александр Усс единственный региональный руководитель в составе российской парламентской делегации.
"Согласно меморандуму, край и область усилят взаимодействие в сферах образования, культуры, здравоохранения, туризма, сельского и лесного хозяйства, а также содействовать сотрудничеству региональных предпринимателей. От нашего региона соглашение подписал губернатор края Александр Усс, от Тавушской области – губернатор Гайк Галумян", - говорится в сообщении.
Во время работы межпарламентской комиссии Усс выступил с докладом на тему сотрудничества Красноярского края и Армении в гуманитарной и экономической сферах. Губернатор отметил, что в настоящее время республика становится одним из ключевых партнеров России на южном направлении, важным звеном новых транспортных цепочек. Глава региона предложил армянским бизнесменам рассмотреть варианты участия в комплексном инвестиционном проекте "Енисейская Сибирь" и использовать преимущества транспортного хаба на базе международного аэропорта Красноярск. Также он пригласил творческие коллективы Армении принять участие в красноярских музыкальных и этнографических фестивалях.
Отмечается, что в 2022 году торговый оборот между Арменией и Красноярским краем превысил 146 миллионов долларов США.