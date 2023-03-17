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Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть членство Швеции в НАТО
Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023
Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть членство Швеции в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:53
2023-03-17T17:53
2023-03-17T17:53
в мире
швеция
саули ниинисте
нато
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма. "Мы продолжим наш диалог со Швецией на основе принципов альянса и нашего подхода к борьбе с терроризмом. Все будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте в пятницу в Анкаре.
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в мире, швеция, саули ниинисте, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Швеция, Саули Ниинисте, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть членство Швеции в НАТО
Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма