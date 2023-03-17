https://ria.ru/20230317/shvetsiya-1858674655.html

Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть членство Швеции в НАТО

Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023

Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть членство Швеции в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:53

2023-03-17T17:53

2023-03-17T17:53

в мире

швеция

саули ниинисте

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма. "Мы продолжим наш диалог со Швецией на основе принципов альянса и нашего подхода к борьбе с терроризмом. Все будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинисте в пятницу в Анкаре.

https://ria.ru/20230220/nato-1853112704.html

швеция

турция

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в мире, швеция, саули ниинисте, нато, турция, реджеп тайип эрдоган