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В столице Сербии прошло массовое шествие против плана Запада по Косово

В столице Сербии прошло массовое шествие против плана Запада по Косово - РИА Новости, 17.03.2023

В столице Сербии прошло массовое шествие против плана Запада по Косово

Парламентские партии правопатриотического толка и непарламентские движения провели массовую акцию протеста в столице Сербии против европейско-американского... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:53

2023-03-17T23:53

2023-03-17T23:53

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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. Парламентские партии правопатриотического толка и непарламентские движения провели массовую акцию протеста в столице Сербии против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово, передает корреспондент РИА Новости. В Сербии 17 марта день памяти жертв погромов сербского населения Косово и Метохии в марте 2004 года. В субботу, 18 марта, президент Сербии Александр Вучич проведет переговоры с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти в городе Охрид в Северной Македонии при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Темой обсуждения должен стать план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. В Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовую акцию протеста вечером в пятницу. Организаторами выступили движения "Двери", "Заветники", Новая демократическая партия Сербии (ДСС) и Движение обновления Королевства Сербия (ПОКС). Лидер "Двери" Бошко Обрадович накануне заявил, что участники акции требуют проведения внеочередных парламентских и президентских выборов. Демонстранты собрались около 18.00 (20.00 мск) у крупнейшего храма Святого Савы в Белграде. Многие пришли с сербскими флагами, иконами, православно-патриотической символикой. Во главе шествия несли транспарант "Нет капитуляции". Колонна прошла по центральным улицам под патриотические песни до памятника Николаю II Романову через дорогу от здания администрации президента, там собралось несколько тысяч человек. Со сцены к собравшимся среди других обратилась лидер движения "Заветники" Милица Джурджевич-Стаменковски, которая находится на позднем сроке беременности. "Не отдадим святыни, не отдадим Косово и Метохию!", - выкрикнула она девиз православных шествий 2020 года в Черногории, которые привели к первому за 30 лет поражению Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому бегству сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1 тысячи сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы. Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовскоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.

https://ria.ru/20230315/kosovo-1857915212.html

https://ria.ru/20230308/kosovo-1856589320.html

https://ria.ru/20230311/kosovo-1857217258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, косово, белград (город), александр вучич, альбин курти, мирослав лайчак, евросоюз, освободительная армия косово, нато